Unión y un nuevo aniversario de "La hazaña del Gasómetro"

Unión festeja un nuevo aniversario de "La hazaña del Gasómetro". Es que un día como hoy de 1969, el conjunto tatengue le dio vuelta un partido increíble a Newell's, con quien perdía por 3-0 en cancha de San Lorenzo de Almagro, para de esa manera lograr la tan ansiada clasificación para disputar el Torneo Nacional.

"Un día como hoy pero de 1969, Unión derrotaba 4-3 a Newell´s en cancha de San Lorenzo tras ir perdiendo 0-3 y con ese triunfo se clasificaba al torneo Nacional. Un triunfo inolvidable. Fue 'La hazaña del Gasómetro'", recordó Unión en sus redes sociales.

Para luego detallar otro tramo importante de lo que representó ese gran triunfo para la historia del club: "A los 17' del ST Unión perdía 3-0. Morales descontó a los dos minutos, a los 27' Eduardo el “Chavo” Anzarda puso el 2-3 y Luis Pulcini igualó en tiempo de descuento y obligó a jugar un tiempo suplementario. A los 4' del alargue, Ciro Ocampo convirtió el 4-3 de cabeza. Triunfazo".

Hazaña de Unión 2.jpg Unión, en La Hazaña del Gasómetro, se lo dio vuelta a Newell's y clasificó al Torneo Nacional.

El periodista Enzo Volken, así recuerda este gran triunfo de Unión: "Era una noche fría, muy fría, en Boedo, el Gasómetro de la Avenida La Plata, de donde se fue San Lorenzo y ahora está desesperado por volver. Me acuerdo que me costaba ver a los jugadores, ya que había un choripanero que tiraba un humo que por momentos me nublaba la vista. Al lado mío el Gordo Roteta siguiendo el partido con emoción, con pasión. La gran decepción por la caída por 3-0, promediando el segundo tiempo. Y después esa recuperación increíble, con lo cual el Gordo pasó de la gran decepción a la gran euforia. El Gordo no quería que se vaya a suplementario porque esa noche peleaba Monzón en el Luna Park. Cuando llegamos al Luna Park la pelea había terminado, había ganado Monzón. Pero por lo menos nos invitaron a la cena de festejo. El preparador físico era Hugo Palermo, muy vinculado con nosotros, colaboraba con nosotros sobre todo en la famosa Santa Fe-Coronda. Y el técnico de Unión era José Guillermo Abas, era muy devoto de San Cayetano. Algunas veces, en partidos importantes, los hacía subir al colectivo y los llevaba a la inglesia de San Cayetano a rezar, para que los ayude a ganar el partido".

LEER MÁS: Mazzola: "No esperaba esta salida, me dolió y molestó"

Y agregó Volken sobre la hazaña de Unión, que "en el tercer gol de San Lorenzo, Abas se tiró de rodillas sobre la línea de cal, y dijo 'San Cayetano me estás dejando sin laburo'. Efectivamente el Santo lo escuchó y lo ayudó muy bien".