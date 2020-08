Cuando nadie prácticamente lo tenía en los planes, la temporada de Mariano Gómez en Ibiza de la segunda división B de España llamó la atención de varios equipos. Había una opción de compra por el 80% del pase tasada en 600.000 euros, sin embargo dicha institución ofreció menos, siendo desechada. Ante esto, el defensor debería regresar a Unión, pero aparecieron sondeos de otros lugares. El primero de ellos fue Atlético Madrid para que se integre a su filial. Mientras que la semana pasada hubo acercamientos de Valencia.

El Cholchonero hizo una propuesta, pero los números no cerraron en la dirigencia. Más que nada por la opción que se fijaba para junio de 2021. Entonces se hizo una contrapropuesta que todavía no fue respondida. El Tate está dispuesto en negociar por el esperancino Mariano Gómez, que apenas tuvo dos partidos en la Primera División de Argentina y que se volvió un bastión de Ibiza con 21 años.

Mariano Gómez.jpg Valencia se bajó de puja por Mariano Gómez al considerar alto el precio que le puso Unión. Prensa Ibiza UD

La idea del jugador es seguir en España y por eso también está expectante, porque además sería un gran paso para su carrera. Justamente en las últimas horas, Valencia se habría bajado de la puja por considerar alta la tasación. Si bien es cierto que es una suma ínfima para un club de elite europeo, sí escaparía a las posibilidades de su filial y por eso miraría hacia otro lado.

Trascendió en su momento que Espanyol también estaba tras los pasos del zaguero, pero no pasó de ahí o al menos no llegó nada formal a la dirigencia de Unión, que sabe que tiene una gran oportunidad de negocio por delante. Por el momento, Atlético Madrid es quién puso los montos e hizo oficial todo. Pero la forma de pago es lo que no convenció.

Ahora solo se aguarda por la contestación. ¿Seguirá en Europa Mariano Gómez y dode retornar a Unión?