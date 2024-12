Varias ausencias de peso entre los convocados de Unión para visitar a Defensa

Fiel a su estilo, Cristian González no reveló los 11, pero habrá solo una variante. Después, no hay misterios. Las novedades están en los convocados, con importantes ausencias y algunas caras nuevas.

Como ya estaba cantado, no aparecen Simón Rivero y Nicolás Orsini, por lesión. No está el arquero Nicolás Campisi, que no se confirmó que tuviera un problema físico, por lo que respondería a una decisión táctica, ya que termina su contrato y no continuará.

Después, está el volante central de la reserva Emilio Giaccone y el lateral-volante Francisco Pumpido, que ya concentró varias veces. Después, son los mismos que habitualmente vienen formando parte de los viajes.

Los convocados de Unión