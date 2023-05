Federico Vera habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde comenzó contando sobre lo vivido en Central Córdoba: "Fue un desahogo para todos los chicos, nos merecíamos este triunfo, la gente, nosotros. Fue un desahogo y enojo, se dieron siete minutos de adición, que terminaron siendo 11. Fue muy exagerado. Está bravo esto, pero si uno hace las cosas bien, por más de un arbitro malo, se puede ganar igual. Si uno se concentra en el juego se puede sacar resultados".

En cuanto a los motivos por los cuales a Unión le está costando tanto el arranque del año, reveló: "Fue más anímico que futbolístico, no arrancamos bien el año, eso te condiciona, y ver el promedio. Hay chicos, donde estoy yo, que nunca peleamos un descenso y eso te condiciona. Claudio (Corvalán) nos decía que no es un momento fácil pero que todos juntos lo sacamos, quedo evidenciado en el gol donde todos salimos a festejarlo".

"Fue una semana diferente desde lo anímico, pero con el doble de intensidad. Lo hablamos que tiene que ser un inicio, nos faltan muchos resultados para salir del fondo. Ahora ante Huracán tenemos otro rival duro, al que hay que ganarle. Hay que seguir, nada más. Este tiene que ser el puntapié, de acá para arriba, no podemos volver a lo que fuimos. Tenemos que jugar más relajados, tenemos fe y confianza, iremos a Huracán y pelearemos como siempre.", agregó Federico Vera, sobre lo que representó el triunfo de Unión ante Central Córdoba.

Unión Sarmiento Federico Vera.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Sobre lo vivido en los últimos años en Unión, con la disputa de copas hasta llegar a este momento, Federico Vera destacó: "Casi todos arrancamos jugando copas, sin gente, ahora se da todo lo contrario. No es lindo, uno tiene el sabor amargo. Yo también arranque en pandemia, sin gente. Pero de a poco nos estamos acomodando y vamos a poder salir, no estábamos acostumbrados a esto".

También habló de su rendimiento en los últimos partidos de Unión, y Federico Vera remarcó: "Siempre trato de dejar todo, a veces sale y otras no. Uno quiere con el corazón revertir la situación. Ante Sarmiento me mandaron mensajes felicitándome, eso te llena el corazón. Pero hubo un cambio en la semana anterior ante Central Córdoba, ya que dijimos 'nos vamos a la B'. Se notó un cambio desde el minuto cero, fue un cambio lindo, hasta para la gente".

Se lo consultó por la tarea de Sebastián Méndez en Unión, y Federico Vera recalcó: "El Gallego nos habla muy bien, nos trata muy bien. Nos hace llegar bien los mensajes, él fue jugador".

Y sobre la pelea por la permanencia, Federico Vera remarcó: "Estamos pendientes de los otros partidos, si ganan o empatan, qué nos conviene. Pero creo que depende de nosotros, tenemos que volvernos a hacer fuertes de local, era imposible que nos saquen un punto de nuestra casa. De visitante es todo cuesta arriba, por eso hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de local, y luchar de visitante. Es difícil no mirar la tabla, los promedios, hay que mirar todo, incluso a los rivales. Estamos en esta situación y hay que hacernos cargo".

En otro tramo se le preguntó por su futuro, y Federico Vera dijo: "La verdad que ni me senté a hablar con mi representante, estoy 100% enfocado en Unión. Lo de Lucas me pone muy feliz, sé todo lo que vivió él y su familia. Es una alegría porque lo acompaño y siempre estoy con él. De lo mío se encarga mi representante, pero no hay nada aún".

Luego, habló de cómo influyó la reunión del oficialismo y la oposición antes del partido ante Central Córdoba, y opinó: "No se habló mucho adentro, pero uno como hincha se pone contento que se hayan acordado todas las partes, Unión es uno solo. Hay que estar unidos en esta situación, más allá del partido político. Me pone muy feliz que estemos todos juntos, para el mismo arco".

Federico Vera también fue consultado sobre si influyó negativamente la salida de Gustavo Munúa en el derrumbe del equipo, y opinó: "Más allá de lo que pasa internamente el grupo siempre estuvo unido, juntito. A mí no me afectó, a mis compañeros tampoco. En el fútbol argentino pasa siempre, y no influyó la salida del DT".

Por último se refirió a cómo está desde lo físico tras no haber completado el partido en Santiago del Estero, y reveló: "Tenía un golpe hace como tres semanas en el gemelo y jugaba igual, ahora estoy bien, al 100%. Jugué dos partidos infiltrado".