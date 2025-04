Videos: así fue la despedida de los jugadores de Unión a Kily González

No hubo goles en Florencio Varela, pero sí emociones. El empate sin tantos ante Defensa y Justicia marcó el final del ciclo de Cristian González como director técnico de Unión , y los jugadores no dejaron pasar la oportunidad de demostrarle su cariño y gratitud. En un gesto tan sincero como emotivo, todo el plantel se fundió en un abrazo colectivo con el Kily en el centro del campo apenas terminado el partido. Una imagen que habló por sí sola.

La mejor despedida para Kily González en Unión

Pero el reconocimiento no quedó ahí. Ya en los vestuarios, once jugadores del plantel le regalaron sus camisetas como muestra de aprecio. Un gesto íntimo, lleno de significado, que dejó al entrenador visiblemente conmovido. “Me quedo con las lágrimas nuestras, son solo nuestras”, dijo González al finalizar su último partido como DT del Tate. “Me voy contento por el gesto de los jugadores, me llevo muchas camisetas de ellos”, agregó, con voz entrecortada.