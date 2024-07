Villarreal: "Le pido al hincha de Unión que ovacione a Kily y haga notar todo lo mal que hizo esta comisión"

La palabra de Rodrigo Villarreal en Unión

"Le diría al hincha tatengue que le haga un ovación y un coreo por el Kily, que le demos nuestro apoyo más allá del resultado. Quiere la gloria y lo está demostrando. Por otro lado, le pido al socio, que por favor hagan notar también todo lo mal que hizo esta comisión en los últimos 15 años con Spahn. Desmanteló el plantel y no lo reforzó. Encima está inhibido", expuso.

Pero no quedó ahí: "No se conoce otro dirigente que haya estado 15 años en el poder, como esta persona que juega con los sentimientos de los hinchas".

Y remarcó: "Somos serios como oposición ya hablamos con algunos jugadores. Estamos hallando caminos para que vengan algunos, como Lucas Menossi. Haremos todo lo posible para que llegue si Kily lo quiere. También Pablo Cavalieri, que hace la diferencia en el uno a uno. Estamos hablando con jugadores, porque nos preocupa que Kily no tenga herramientas para pelear por la gloria. Por eso como oposición trabajamos para ayudar y por eso apostamos a la unidad. Pero no podemos perdonar al dirigente que no haga un esfuerzo cuando se vendió por 24.000.000 de dólares".

