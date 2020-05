Zuccarelli dio pistas sobre quién será el nuevo DT de Unión

En Unión reina la incertidumbre sobre quién será el reemplazante de Leonardo Madelón, en una decisión que se dilató más de lo esperado como consecuencia del parate por la cuarentena, a raíz de la pandemia del coronavirus, que tiene al fútbol argentino, como a gran parte del mundo, sin actividad oficial. El manager Martín Zuccarelli contó los detalles de cómo se lleva adelante la búsqueda del nuevo DT tatengue.

En diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), Martín Zuccarelli comenzó opinando sobre la situación que se vive en la actualidad con el coronavirus: "En Unión en todo momento vamos pensando hacia adelante, con distintos escenarios y posibilidades, para ir viendo el futuro con todo lo que está ocurriendo".

Luego, Martín Zuccarelli hizo referencia a la actualidad que atraviesa Unión, en cuanto a la incertidumbre de no tener entrenador, con un plantel entrenando en sus casas y destacó: ""La situación es que hay un montón de contratos que finalizan el 30 de junio. Con la decisión de dar por terminado el torneo hay que ver cómo sigue la cuestión contractual, para saber cuándo se podrán hacer los nuevos fichajes, más allá que no hay fecha de inicio, ni de cuándo se podrá volver a entrenar. Sí tenemos un montón de jugadores nuestros y con contratos vigentes, esperando saber quién será el técnico, con un escenario cambiante por cuestiones que no son exclusividad de Unión".

En cuanto a si ya empiezan a sentir la presión de que deben definir al nuevo DT, Martín Zuccarelli opinó: "Se avanza permanentemente en charlas, análisis y propuestas. Lo más trascendente será cuando se determine la fecha de inicio del torneo y del regreso a los entrenamientos. Se podrá especular un montón pero hasta que no tengamos fecha cierta de esos dos momentos nos da margen para seguir viendo y estudiando las alternativas, para tomar la mejor decisión posible. Estamos restringidos en un montón de cosas lo que nos impide tener una reunión para definir estas cuestiones, es como un rompecabezas donde hay que ir armando todas las partes para terminarlo".

"Es momento que Unión tenga continuidad en una línea de trabajo, en cuanto a la seriedad, promoción de jugadores, la compra de jugadores para potenciar y luego revenderlos. Hay una base que se construyó en los últimos años y ese es el camino que debe seguir el club", agregó Martín Zuccarelli en otra parte de la charla.

image.png Martín Zuccarelli se encuentra ante el desafío de elegir al nuevo DT de Unión para reemplazar a Leo Madelón.

Y volvió a las gestiones que se llevan adelante para designar al nuevo entrenador y expresó: "Esto es un juego, donde hay una cuota de azar, es difícil predecir lo que es el fútbol, al que le fue bien le puede ir mal al otro año o a la viceversa. No a todos le fue siempre bien o siempre mal. La elección pasa por gustos, por el sentimiento de hinchas, por el que uno considera que puede ser el mejor. Dentro de la lista larga que nos ofrecieron no hay incapacitados para dirigir, sí hay situaciones que hacen más próximo a un entrenador que a otro. Nos ofrecieron a más de 50, pero por gustos la lista se fue depurando, y hoy tendremos cinco o seis entrenadores sobre los que nos estamos focalizando y analizando para ver cuál es el mejor para este momento".

En cuanto a cómo puede influir las modificaciones en el fútbol argentino sobre la contratación del reemplazante de Madelón, Zuccarelli opinó: "El tema que no haya descenso no nos tiene que cambiar el rumbo sobre el cual queremos llevar a Unión, no tiene que servir para ahorrar dinero. Tenemos que seguir creciendo y mejorando año tras año".

Por último, se le preguntó por la continuidad de Walter Bou, quien expresó hace un par de días su deseo de regresar a Boca y tiró: "No es sencillo, falta mucho, pueden pasar muchas cosas hasta los primeros días de julio. Sabemos que se sintió muy a gusto con la ciudad y el club, valorado por el cuerpo técnico, el club y el hincha. Reconocemos sobre lo importante que sería para él volver a Boca, pero son cuestiones muy a futuro. Se va a abrir un abanico de posibilidades muy importante, mayor a años anteriores, pero no cambian las reglas en torno a cómo se va a jugar".