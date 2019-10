Zuccarelli habló de las renovaciones en Unión y de los posibles refuerzos

Unión sorprendió a muchos la semana pasada al confirmar las renovaciones del colombiano Yeimar Gómez Andrade, Franco Troyansky y Gastón Comas. Una iniciativa de la dirigencia para evitar errores del paso y fortalecer el patrimonio de la institución. Mucho más sabiendo que se viene un nuevo mercado de pases y siempre hay interesados en valores de actual plantel.

Si bien es cierto que tenían contrato vigente, se buscó blindarlos para que haya, en caso que sean transferidos, un rédito mayor. O simplemente tenerlos como bastiones a futuro. Precisamente sobre todo dio detalles el director deportivo, Martín Zuccarelli, en diálogo con el programa oficial La Vida Color de Unión.

"Pudimos llegar a un acuerdo rápido con estos jugadores para cuidar el patrimonio del club. Eso habla bien del club, ya que ellos siempre manifestaron lo cómodo que estaban. Eso da orgullo, que haya deseos de seguir. Yeimar había firmado hasta 2021 por el 80% de la compra del pase y pudimos extenderlo hasta junio de 2022, en uno de los ejemplos", argumentó.

yeimar 12.jpg

"Es un tema que está en todo momento en la cabeza, de ir generando una comodidad mayor para los jugadores no solo desde lo deportivo sino también en lo económico", agregó haciendo alusión a que también hay una mejora salarial.

También reconoció que se está llegando a la etapa donde el trabajo se hace más intenso con la apertura del mercado de pases: "Por ahí es donde uno tiene más llamados y ofrecimientos. Siempre digo que hay que hacer los acercamientos antes sería lo ideal para ir ganando tiempo. Porque después se junta todo sobre al hora. Sabemos que esa es la época del año donde hay mayor movimiento".

MADELON.jpg

Luego, indefectiblemente se enfocó en el armado del plantel y le dejó un mensaje: "Con Leo (Madelón) no hablamos de ningún jugador ni puesto todavía. Por lo que representaron en su momento en Unión, en todos los mercados se mencionan algunos que pueden volver. El hincha siempre se ilusionar con repatriarlos. Siempre se habla de Enrique Triverio y «lo hemos llamado y no pudimos conseguirlo». Hay que ser cautos en ese sentido, porque la gente se ilusiona fácilmente y se desilusiona rápido si no se da. Sabemos que «Ignacio (Malcorra) y Mauricio (Martínez)» dejaron una huella importante y ojalá algún día puedan volver, pero es prematuro dar nombres y tenemos que ser cuidadosos".

Enrique Triverio Enrique Triverio

También, vaticinó que hay muchas chances de que la pretemporada sea nuevamente en Mar del Plata: "Hablamos de la posibilidad de ir otra vez. A Leo es una ciudad que le gusta y la verdad que todos nos sentimos cómodos. Pero no hay nada al respecto aún, faltan coordinar cosas. Pero la idea es repetir experiencias anteriores".

En el final, se mostró satisfecho por la aparición de jugadores del club a Primera: "En este último campeonato aparecieron varios chicos y eso genera algo lindo e importante pensando a futuro. Se está abriendo una mayor cantidad de posibilidades para los jugadores de las inferiores".