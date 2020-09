Zules Caicedo: "Quiero estar disponible y jugar en Unión"

Jorge Zules Caicedo llegó a Unión en el mercado de pases de verano, cuando Yeimar Gómez Andrade fue transferido al Seattle de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sin embargo, el colombiano Jorge Zules Caicedo no pudo alcanzar la continuidad esperada en Unión, más allá de la importante inversión que se hizo para sacarlo de Alvarado de Mar del Plata, donde se había destacado con importantes rendimientos.

Con Leonardo Madelón no tuvo casi oportunidades, con lo cual con la llegada de Vasco Azconzábal a Jorge Zules Caicedo se le abre una gran oportunidad de poder conseguir la chance que tanto está buscando desde su arribo a Unión.

Zules Caicedo habló con prensa de Unión, en una nota que fue publicada en las redes sociales oficiales del club, donde comenzó diciendo: "El trabajo es muy bueno, intenso, me gusta mucho. Nos hacía falta comenzar a entrenar, la verdad que estoy muy contento".

"Esto fue largo, pero a la vez lo viví muy tranquilo porque no soy de salir mucho, pero al no entrenar me sentía perdido, no sabía qué hacer", agregó Zules Caicedo sobre cómo vivió gran parte de la cuarentena donde los equipos no se pudieron entrenar.

En cuanto a la conformación del nuevo plantel de Unión, Zules Caicedo dijo: "Nos llevamos muy bien, nos estamos conociendo con algunos chicos que llegaron, otros ya estaban. Al venir fuera de ritmo pero fue como arrancar de cero. Nos estamos llevando muy bien, conociendo al cuerpo técnico y haciendo lo que ellos quieren, para sacar al grupo adelante".

image.png Zules Caicedo trabaja junto al plantel de Unión con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo titular.

Por último, cuando a Zules Caicedo se le preguntó por sus objetivos en Unión, dijo: "Queremos llegar bien, poder jugar, estar disponible para lo que el técnico quiera, y para lo que el club quiera para uno".