Zurbriggen, por UNO Santa Fe: "Unión tiene con qué salir adelante"

El exdefensor de Unión, hoy en Estudiantes de Rio Cuarto, Santiago Zurbriggen, contó cómo ve el momento a la distancia y aún no cerró la puerta de regreso

En charla con La Radio de UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo, dejó su impresión: "La Copa Argentina es un torneo muy parejo, donde hay equipos que lo toman con más seriedad que otro por los diferentes objetivos. No todos llegan y por eso uno se motiva en este formato. Partidos para disfrutar y que te dan prestigio".

image.png Santiago Zurbriggen, hoy en Estudiantes (Río Cuarto), habló de cómo ve el presente de Unión, de donde surgió.

Indefectiblemente, luego se refirió al presente deportivo de Unión, hundido en el fondo de la tabla y en lucha ya por la permanencia: "Lo voy siguiendo. Trato de ver lo partidos que puedo. Estando lejos es complicado hablar, porque hay cosas internas que no sé. Es un momento complicado del club, pero se puede revertir porque falta mucho. Son momentos complicados donde como jugador uno entiende a quienes entran a la cancha, donde juegan las presiones, la ansiedad y las ganas de conseguir un resultado positivo. Unión, sobre todo la primera parte, jugó bien pero no pudo concretarlas. Me tocó ir a ver el partido ante Tigre y la versión fue muy buena, pero faltó el toque final. Ese es el Unión que queremos ver".

"El resultado es clave en lo anímico. Saber que se puede y que tenés armas para competir. Eso te da confianza y ganas de creer en lo grupal. Es clave ganar un par de partidos para salir del fondo de la tabla. Lo bueno es que quedan muchas fechas por delante", agregó.

Pero luego el valezano fue más allá: "Unión tiene con qué salir, porque tiene buenos jugadores. Es cuestión de creérsela".

En el cierre, fue sincero: "No sé si mi etapa en Unión está cerrada. Viví momentos muy lindos. Yo siempre digo que Unión es mi casa, pero para volver tengo que merecerlo y estar en un buen nivel. A partir de ahí, sí evaluar la posibilidad. Si se da, veremos".

Escucha la entrevista con Santiago Zurbriggen.