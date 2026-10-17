Uno Santa Fe | Información General | Hernán Casciari

Tras la denuncia por presunta estafa, Hernán Casciari rompió el silencio

El creador y director de la revista Orsai rechazó las acusaciones de un grupo de personas que lo demandaron y dio su versión de los hechos

17 de octubre 2026 · 16:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Hernán Casciari publicó un video de descargo en sus redes sociales para responder a la denuncia penal por presunta estafa.

Hernán Casciari publicó un video de descargo en sus redes sociales para responder a la denuncia penal por presunta estafa.

La denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa en la financiación colectiva de películas continúa sumando capítulos. Ahora fue el propio creador y director de la revista Orsai quien publicó un descargo en sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

En primer término, aseveró: "No acepto que se hable de estafa, jamás vamos a hacer esto". Inmediatamente después, enumeró casi una decena de proyectos en pleno desarrollo y admitió que uno de ellos "salió mal", lo que explicaría el posible origen del problema.

Además, dentro del mismo video que publicó se puede visualizar un código QR al que se puede ingresar para constatar rendiciones contables derivadas de las producciones financiadas.

La palabra de Hernán Casciari

Sobre la manera en la que trabajan desde Orsai, Casciari explicó que siempre tienen "alrededor de siete u ocho proyectos al mismo tiempo". Y puntualizó que, en este caso, "hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó".

En la publicación también admite la existencia de errores y dio a conocer que el año pasado pidió disculpas a otros aportantes por la situación adversa de otra iniciativa. Incluso, amplió que tuvieron fallas en cómo se comunicaron con los socios/productores de los proyectos: "Nos equivocamos en un montón de cosas".

En todo momento, el director de Orsai manifestó que todo se trató de diversos errores y aseguró entender a quienes se sintieron defraudados por los resultados económicos de las inversiones, pero afirmó que nunca existió una situación en la que se buscara perjudicar deliberadamente a las personas, por lo que rechazó las acusaciones de estafa.

La denuncia

Casciari recibió una denuncia penal por presunta estafa en la financiación colectiva de películas. En 2020, el escritor lanzó Orsai Audiovisuales, un proyecto en el que miles de socios productores aportan capital y toman decisiones para la realización de filmes. Recientemente, este esquema quedó bajo la mira por falta de rendiciones de cuentas transparentes.

La denuncia fue radicada por un grupo de inversores en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 y en la Fiscalía Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de un modelo de crowdfunding, donde personas anónimas pueden aportar a un proyecto sin recibir nada a cambio, en Orsai Audiovisuales se ponían a la venta bonos de producción (de entre 100 y 20.000 dólares), que funcionaban como una inversión con derecho a retornos proporcionales sobre las ganancias comerciales.

Varios inversores, reunidos en el colectivo "Productores Organizados", expusieron en la causa que aportaron 2.500 dólares y recibieron retornos de 56,40 dólares, o que posibilitaron montos en torno a los 850 dólares que derivaron en ganancias de 9,87 dólares.

Además, señalaron falta de transparencia en los movimientos financieros vinculados a las películas realizadas bajo este modelo: los largometrajes “La uruguaya”, “Canelones” y “La muerte de un comediante”, el documental “Sola en el paraíso” y la serie animada “Emi On Off” sobre el Dibu Martínez (que después derivó en el filme “Dibu Martínez, el pibe que atajaba el tiempo”, de Netflix). Los denunciantes aseguran que las planillas compartidas por la plataforma no son balances auditados ni constituyen respaldos comprobables de gastos e ingresos.

Hernán Casciari denuncia estafa audiovisual
Noticias relacionadas
El Papa León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre de 2026.

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Costo de crianza. El INDEC informó que mantener a un hijo de entre 6 y 12 años costó $728.850 en septiembre.

Canasta de crianza: cuánto costó mantener a un hijo en Argentina en septiembre, según su edad

Inflación mayorista. El índice subió al 3,2% en septiembre, superando la inflación minorista.

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre por la suba del petróleo

Antes de volver al país, Milei participó de la actividad en honor a la Presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto. 

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Lo último

Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Último Momento
Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

De Santa Fe a Vaca Muerta: 170 empresas buscarán nuevas oportunidades en el principal polo energético del país

De Santa Fe a Vaca Muerta: 170 empresas buscarán nuevas oportunidades en el principal polo energético del país

Ovación
Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte choque en la cabeza y salió en camilla

Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte choque en la cabeza y salió en camilla

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

La lista de convocados en Colón con varias ausencias y un retorno

La lista de convocados en Colón con varias ausencias y un retorno

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia