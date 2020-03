Burián: "Con el cambio de técnico el equipo va a mejorar"

Leonardo Burián pasa sus días en Uruguay, el arquero de Colón aprovechó el aislamiento obligatorio y por eso viajó para estar con su familia. En diálogo con Radio Gol 96.7, el Cachorro habló sobre la forma en que lleva adelante su rutina diaria, pero además se refirió al presente del equipo, a la llegada de Domínguez y recordó la participación del Sabalero en la Copa Sudamericana.

"Yo estoy en Uruguay, en las afueras de Montevideo, me pude venir antes de que declararan la cuarentena obligatoria, estoy en casa con mi esposa y mis dos hijos. Estamos todo el tiempo en contacto con el cuerpo técnico, nos van pasando videos, trabajos, el que tiene un patio tiene más posibilidades de hacerlo y sino hay que rebuscarse con el material que uno tiene en casa y con el ingenio y la creatividad del profe", arrancó contando el arquero.

Y siguió: "La idea es acatar lo que dicta el Gobierno y después tratar de mantenernos activos, de no perder estado físico, estamos realizando una base de mantenimiento, aunque claro está no es lo mismo entrenar en tu casa que hacerlo con el plantel. Llevamos adelante rutinas de entrenamiento, en mi caso hablo con el entrenador de arquero, el otro día hicimos una videollamada con los otros arqueros del plantel".

Consultado por la manera en que la pandemia del coronavirus afecta a Uruguay contó: "A medida que pasan los días se suman casos positivos, acá rápidamente se cerraron las fronteras, pero no se decretó la cuarentena obligatoria por temor a que caiga la economia. Pero si no hay otro remedio, tendrán que hacerlo porque primero está la salud y despues la economía, esta todo a conciencia y a cuidarse uno. Se puede salir a correr a un parque, pero mientras no hay mucha gente".

En cuanto a la convivencia con su familia dijo: "Mi caso es excepcional, porque yo en Santa Fe estoy solo no vivo con mi señora ni mis hijos. Por eso ahora estoy en el paraíso, yo los extraño mucho y ahora puedo estar con ellos, más allá de que los niños se aburren después de un rato, pero la llevo bien. Cuando puedo hago algún ejercicio, sino me pongo a arreglar algo de la casa, hace un rato estaba pintando para entretenerme, pero la llevo bien, estoy contento".

En otro tramo de la charla habló sobre el aspecto deportivo y el andar del equipo en los últimos meses: "Es difícil darse cuenta porque el plantel mostraba dos caras distintas en el plano internacional y en el plano local. No sé si inconscientemente le quitamos importancia al torneo local, que no debería haber sido así. Pero bueno, ahora no hay que mirar hacia atrás y sí pensar que antes el parate el equipo logró un triunfo importante contra un rival directo. Y pienso que con el recambio de técnico el equipo va a mejorar, demostró que le puede ganar a cualquiera como lo hizo en la cancha de Central", opinó.

El 26 de marzo se cumplieron seis mese de la clasificación histórica ante el Atlético Mineiro en el estadio Mineirao y los hinchas de Colón lo reflejaron a través de la redes sociales. Sobre este partido el arquero manifestó: "Fue uno de los partidos más lindos que viví en mi carrera, en lo emotivo y en lo deportivo, algo inolvidable. Estuve viendo ese video cuando mis compañeros corren desde la mitad de la cancha para abrazarme que todavía me eriza la piel. Estoy agradecido y contento por formar parte de la historia de un club grande como Colón. Ojalá se vuelva a repetir".

"Estar jugando una final cerca de ser campeón de una Copa internacional y que se acabe ese sueño y volver a la realidad de estar entre los últimos puestos de la tabla no es fácil asimilarlo. No todos los jugadores están preparados para afrontar este tipo de circunstancias, pero debemos salir adelante y por suerte los tres puntos que logramos ante Central nos dieron un poquito de aire", tiró el Cachorro.

A la hora del recuerdo del partido con Independiente del Valle confesó: "Nunca más pude ver la final de la Copa Sudamericana, sin dudas que fue un partido atípico por los imponderables del clima, cuando íbamos perdiendo 2-0 no lo merecíamos, Independiente del Valle no había hecho mucho como para hacer dos goles. Pero aprovecharon las virtudes que tenían, la velocidad de sus jugadores, no le quiero sacar méritos porque es un gran equipo y juegan muy bien. Pero Colón no fue el equipo que jugó con el Mineiro, nos faltó algo y el otro equipo no te perdonó, por algo había llegado a la final".

Ya en el final de la nota hizo hincapié en lo que sucedió con aquella racha de derrotas consecutivas "El partido ante Newell's fue un mazazo, porque ese día el equipo no mostró carácter, no mostró nada, nos pasaron por encima. Después al partido con Boca lo teníamos controlado hasta el primer gol de ellos y lógicamente cuando te hacen un gol tenés que salir más y con las individualidades que tiene Boca te matan. Luego de esos dos partidos el equipo estaba muy caído anímicamente", sentenció.

En el final de la nota habló sobre la llegada de Eduardo Domínguez y dijo: "Con Eduardo ya había compartido el ciclo anterior, nos dijo que estamos en una situación complicada que la tenemos que sacar adelante, pero que no nos olvidemos que el fútbol es un deporte, es un juego y que para ganar muchas veces hay que jugar, más allá del carácter y las ganas. Nos dijo que el equipo no tiene que ponerse la mochila del descenso porque todavía hay tiempo para revertir la situación".