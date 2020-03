Emmanuel Olivera: "Ante Central era el partido para levantar"

Luego de un arranque de año muy pobre en cuanto a cosecha de puntos, Colón pudo enderazar su rumbo en el último partido antes del parate por la pandemia del coronavirus, cuando en el primer partido del segundo ciclo de Eduardo Domínguez como entrenador, Colón derrotó a Rosario Central por 3-1, en el Gigante de Arroyito. Uno de los jugadores que mostró un gran nivel fue Emmanuel Olivera, quien ya fue dirigido por el DT en su anterior etapa en el club.

El defensor fue clave junto a Guillermo Ortiz, conformando una dupla central muy confiable en el anterior ciclo de Domínguez, mientras que a pesar que llegaron dos marcadores centrales de jerarquía como Bruno Bianchi y Rafael García, se mantuvo como titular, siendo uno de los grandes referentes con los que cuenta hoy el plantel.

Olivera habló con Radio Eme sobre el momento que atraviesa el equipo, tomando como referencia el parate por la pandemia del coronavirus y en función de lo que viene para el equipo Sabalero, que será seguir sumando puntos en la pelea por no descender.

En el arranque de la charla se le hizo mención al drama mundial que se vive con el coronavirus, que también tiene afectado a nuestro país y opinó: "Da tristeza lo que pasa, yo tengo tres hermanos y mi papá que tienen que seguir trabajando. Eso me preocupa muchísimo, habló constantemente con ellos pasa saber cómo están".

En cuanto a cómo desarrolla el plantel las tareas para no perder el ritmo, teniendo en cuenta la reanudación de la competencia, contó: "Los profes nos mandan los ejercicios por WhatsApp. Me armé para esta semana un mini gimnasio y me entretengo con eso. Nos prohibieron salir de casa".

Olivera y Fritzler.jpg Emmanuel Olivera y Matías Fritzler fueron titulares antes del parate por el coronavirus.

Luego se refirió a sus inicios en el fútbol y afirmó: "Tuve la oportunidad de cuando era chico entrenar en Laferrere, pero quedé en Liniers con mis hermanos y debuté en primera con 15 años y me fui a Vélez. Soy hincha de Laferrere y espero algún día volver a jugar ahí. En mis inicios jugué en muchas posiciones, hasta de 9".

Posteriormente se lo metió de lleno en la actualidad futbolística de Colón y sobre la llegada de Domínguez, opinó: ""Con Eduardo ya nos conocemos, tengo un buen trato con él, quiero seguir aprendiendo con él. El triunfo contra Rosario Central fue muy importante, lo necesitábamos porque sabíamos que era el partido que nos iba a levantar".

Por último habló del robo de los elementos de trabajo que sufrió el plantel en el Predio Ciudad Fútbol y reconoció: "Me afectó lo del robo, no me da bronca, si no que me pone triste. Son herramientas de trabajo, hay que tratar de que cuidar ese material con alarmas o cámaras. Yo tenía cuatro pares de botines y me llevaron todos, me da bronca porque antes solo tenía un par. Hoy las cosas cuestan".