A 23 años del agónico festejo de Colón con el gol de Agoglia

En tanto que Unión lo hizo con Diego Luque; Ariel Donnet, Daiel Kesman, Altamirano; Pablo Bezombe, Silvio Mendoza, Martín Mazzoni, Juan Pablo Cárdenas y Darío Cabrol; José Luis Marzo y Celso González. DT: Carlos Trullet.

image.png Nelson Agoglia le dio el agónico triunfo a Colón en el Clásico ante Unión, el 5 de octubre de 1997.

En el Sabalero, luego ingresaron Pedro Uliambre por Gordillo, Nelson Agoglia por Saralegui y Esteban Fuertes por Castillo; en tanto que en el Tatengue ingresó Rubén Garate por Mendoza, Martín Perezlindo por Cárdenas y Ortiz por Perezlindo (U). En tanto que el árbitro fue Horacio Elizondo.

"Me quedo con gol en el del clásico por lo que significó. El gol no fue lindo, pero sí importantísimo. Fue algo soñado por ser por ser sobre la hora para ganar el partido. Pienso que Dios me iluminó, me tocó con la varita mágica e indicó que fuera yo fuera el protagonista de ese gol".

"Nunca imaginaron que iba a patear. Fue un impulso. Estaba mal parado cuando me llega la pelota y luego de dar un mediogiro le pego. Tenía referencia de donde estaba el arco y ellos nunca se lo esperaron. Digo que no fue un gol lindo, porque entró pidiendo permiso, pero sí fue importantísimo. Algunas noches lo sueño y lo recuerdo con una alegría enorme", concluyó Nelson Agoglia.