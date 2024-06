"A Colón no le sobra nada y nunca fuimos ese cuco que algunos decían"

"Yo estoy desde el principio y sé lo que está sufriendo Colón en el aspecto económico, lo vemos día a día. Los que estamos acá desde el inicio de esta nueva etapa tenemos muy claro que las cosas no están bien económicamente", aseguró.

Para luego agregar: "Goltz se quedó porque se quedó. Bernardi vino por el amor que le tiene a Colón y yo de la misma manera. Yo creo que Colón un poco con suerte se armó. En todo caso hablemos de suerte que nos reunimos todos acá".

En otro tramo de la charla, el Perro aseguró: "Más allá de la ilusión y la fe intacta que tenemos todos, hay que tener claro las limitaciones que tenemos, a partir de ahí podemos construir un montón".

En cuanto al nivel que viene mostrando el equipo dijo: "Para mí no sé si nos encontraron la vuelta, para mí nunca fuimos ese cuco que por ahí algunos decían apenas arrancamos".

"Delfino es el técnico perfecto para este momento. Demasiado empeño están poniendo todos acá para llevar adelante este club que se lo merece y que ha quedado devastado", sentenció el experimentado volante.

Por último Prediger manifestó: "Yo no creo que tengamos mucha diferencia con el resto de los equipos, estoy casi seguro de que no es así. No nos sobra nada, hay que tenerlo claro. Es más lo que se habla que lo que nosotros somos como equipo".

Y sobre el final tiró: "Yo no sé en qué momento estamos. No hay tiempo, no hay plata, quien va a venir y cuando, mirarlo de afuera es lindo, pero adaptarte a Colón te lleva un tiempo de cuatro o cinco partidos".