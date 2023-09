• LEER MÁS: ¿Se viene otra oferta para renovar con Nacho Chicco?

Respecto a cómo se dio su llegada, contó: "Tengo muy buena relación con el presidente (José Vignatti), de mucho afecto. Cuando me fui de Atlético Tucumán, pensaba tomarme vacaciones del fútbol y no hacer nada. Un día me junté a comer con José y me propuso colaborar con ellos, tratando de estar con el plantel y el técnico. Le tengo mucho aprecio y acepté con gusto. Después iremos viendo con el tiempo en qué más puedo colaborar".

image.png Miguel Abbondándolo charló en exclusiva con UNO 106.3 tras cerrarse el mercado de pases en Colón.

"Esto fue un trabajo en equipo, que siempre es lo más conveniente. Colón tiene dirigentes muy capacitados, con José, que es una gran persona y conocí cuando estaba en Atlético. Pero lo mismo con (José) Alonso, (Patricio) Fleming, (Gustavo) Ingaramo, (Álvaro) Leites y el gerente (Ricardo) Lavini. Gente con muchos años en esto y que llevaron a Colón a ser finalista de la Sudamericana, ser campeón y también disputar la Libertadores. Lógicamente a veces te toca pasar otras etapas complicadas. Pipo ahora es el máximo responsable del fútbol y se trató de ver los puestos a reforzar. Lo bueno es que, en un mercado corto de tres semanas, pudieron llegar varios rápidamente, que te brinda un plus. Estaba la necesidad de tenerlos cuanto antes y por suerte arrancó todo bien. Al equipo se lo nota mejor y hay un buen clima. Eso es lo más importante. Tenemos que sumar todos para que Colón haga una buena campaña", agregó.

Pero su exposición fue mucho más profunda respecto a los dicho de Gorosito, respecto que no llegaron los nombres que pidió, pero sí aceptando los que le propusieron: "En general, los mercados son cada vez más complicados. Sobre todo, en los de medio término, donde los jugadores tiene contratos anuales. Entonces es complicado que los dejen salir. Uno trata de darle todos los gustos a los técnicos, como Pipo, que es un lujo que pueda estar e Colón, pero a veces no se puede. Sobre todo, por lo económico con la dificultad que hay con el giro de dólares. Algo que excede al fútbol por ser una norma del país. Después cuando vas a buscar a nombres locales te piden fortunas y se especulan con irse al exterior. Por suerte pudimos sumar 10 jugadores. También hubo ofertas por jugadores del actual plantel y eso habla de la jerarquía que hay. Se vienen muchas finales en cima y estamos con mucho optimismo. Confío en que haremos una gran campaña".

En otro tramo de la charla, se jugó un pleno con Braian Guille: "A comienzos de año lo buscaron varios, como Colón y fue a Tucumán. Tiene unas condiciones bárbaras, con una gran pegada. Tiene un guante en la zurda y, sobre todo, mucho gol. Siempre creo que los planteles deberían tener mucho promedio de gol, que es cuando se ganan los partidos y es clave que varios jugadores te lo garanticen sino los hacen los delanteros. Uno trata así de sumar jugadores con goles, como Braian, que le sobran condiciones. Ya está adaptado a la categoría y espero le dé muchas alegrías a Colón".

En final del mano a mano con UNO 106.3, Abbondándolo tiró: "Colón está acostumbrado a traer buenos jugadores y técnicos de primera línea. Siempre es bueno que lleguen jugadores a préstamo con opción, para tomar la decisión si rinden luego de comprarlos. Es una buena política del club. Ojalá todos rindan y por ahora los que jugaron lo están haciendo bien. Siempre uno tiene que tratar que, quienes vengan, puedan ser comprados. Hay que hacer un mix con nombres de experiencia para potenciar a los jóvenes. Quedó claro el poderío de los que llegaron. Hay un plantel con mucha competencia interna, con dos o más jugadores por puestos. Se está para hacer un buen campeonato y el deseo es que Colón vuelva a tener otra estrella en el corto tiempo".

Escuchá la nota con Miguel Abbondándolo por UNO 106.3.