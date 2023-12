Entre ellos el referente de Pasión Sabalera, Gustavo Abraham, que reveló sus sensaciones en la previa de los comicios: "Esto ansioso, expectante y optimista. Son una mezcla de emociones que pasan cuando hay elecciones. Digo que no es una elección de personas sino de modelos. Ahora se da con el post Vignatti y ahora hay que elegir qué club queremos. Nosotros presentamos una idea moderna, previsible, ganador y cuya meta es poner a Colón bien arriba. Pese al descenso, sigue siendo un club grande. Tenemos un proyecto serio con gente capacitada y con avales. Por ejemplo Rubén Rossi en las formativas, que es una garantía de éxito. En la dirección deportiva está Zurdo Verdirame, que viene de estar en España y México, y trabajará en conjunto con Rolando Carlen, de trayectoria intachable. Estamos cubiertos y tenemos un proyecto innovador para los socios. Queremos más socios. Hoy hay más hinchas de redes que socios de carnet, entonces Colón tiene que volver a eso. Pero la culpa no la tiene la gente sino la falta de política institucional. Hay que facilitar el pago de la cuota y encuadrarlo en la realidad que vivimos. Traer a la familia mediante seguridad y confort en la cancha. Todo lo que se reclama".

Respecto a cómo se terminó en este descenso deportivo, explicó: "Hasta antes de pandemia estábamos peleando el descenso con políticas erráticas. Luego de la mano de (Eduardo) Domínguez, responsable del 99%, junto a los jugadores, del campeonato de 2021. No hay que calzarse méritos que uno no tiene. José (Vignatti) prácticamente en ese momento no intervenía. Lo dijeron muchos, que Colón salió campeón cuando estaba al margen la gente mayor. Pensé que se iba a seguir por la misma senda, pero no. Se desarmó todo y se volvió al mismo camino de negación y terminamos donde todos ya veíamos".

image.png Gustavo Abraham habló con UNO 106.3 ante de las elecciones en Colón.

Luego, Abraham se refirió a los otros deportes: "Las disciplinas tienen un estado de abandono muy marcado. Las instalaciones están venidas a bajo. En cuanto a imagen venimos mal. Con la AFA estamos con una distancia grande. Entonces hay muchas cosas a mejorar. Cuando tenés una empresa en crisis hay dos caminos: el achicamiento y desaparecer o crecer y expandirse. Los dos extremos. Creo justamente en lo segundo. Esto se ve en un Colón moderno, ganador y confiable. No estoy solo, somos un grupos de casi 80 personas. Tenemos una lista muy potente".

"El deporte amateur tiene graves problemas de infraestructura, sobre todo el gimnasio, que quedó chico. El boxeo me planteó la falta de baños y eso es inadmisible. Si le damos un respaldo a todas las disciplinas crecerán. Por eso hay que potenciarlo", agregó.

Ya sin Israel Damonte, confió que tienen una candidato fuerte para DT: "Carlen ya habló con (Alfredo) Berti hasta donde se pudo avanzar. Si somos gobierno hay muchas chances de que sea el DT. Tenemos ya el OK. Hay otras alternativas también. Es un técnico sobrado para ambas categorías". En el final de la charla con el equipo Dial Deportivo por UNO 106.3, dejó un mensaje: "Que el socio vaya a votar. Como dirigentes el objetivo es devolverle la felicidad a la gente. Juntos vamos a construir muchas alegrías".

