Adrián Marini seguirá trabajando en Colón con un nuevo rol

Algo que se veía venir, ya que en la Primera Nacional no hay y no se le podía renovar y hacer contratos a todos. Esto es materia también de debate, ya que había algunos con condiciones de ser considerados, pero la anterior comisión no hizo el esfuerzo y para Víctor Godano y compañía ya era tarde.

Con esto, emergían las dudas sobre qué pasaría con Adrián Marini, que dirigía la reserva y terminaba su contrato a fin de mes. Pero se conoció que continuará como colaborador de Javier López en la coordinación de las inferiores. Un aporte clave por sus conocimientos de años.

Se armó un Selectivo para que algunos chicos estén cerca de la órbita de Primera, pero será comandado por Martín Minella. Entonces, se le encontró este nuevo rol en lo que es su fuerte.

Vale recordar que en su momento Chupete se postuló para ser el técnico del primer equipo, pero Victor Godano apostó por Iván Delfino. Nuevo trabajo y desafío para Marini.