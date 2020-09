Agustín Doffo no se presentó a entrenar y se iría de Colón

Inicio de semana caliente para Colón. Después de varios días de aguas calmas, nuevamente volvieron a agitarse por algunas novedades. Una de ellas tuvo como protagonista al uruguayo Rafael García, a quien se le prohibió ingresar al entrenamiento, pese a presentarse con un abogado. Todo iría de la mano por la falta de arreglo de la deuda y la renogociación del contrato. Mientras que lo otro implica a Agustín Doffo, que directamente faltó a entrenar.

¿El motivo? El volante esgrime darse por despedido a falta de respuestas –y desde ya un acuerdo– ante la intimación que envió por deudas. Al parecer no se abordó el tema y por eso argumentaría que quedó en libertad de acción. Se venía barajando que no estaría entre las prioridades del entrenador Eduardo Domínguez y por eso no sorprende que sucedan estas cosas.

Agustín Doffo 1.jpg Agustín Doffo no se presentó a entrenar y se considera despedido. Prensa Colón

Es más, la dirigencia tendría intenciones de rescindir el contrato y está claro que, con esto, más que nunca. Los próximos días serán cruciales y demás está afirmar que no continuará en Colón, al que llegó a comienzos de año de la mano de Diego Osella desde O'Higgins de Chile. Tenía buenos antecedentes, pero no pudo sumar ni un minuto. Apenas un par de veces fue al banco de suplentes. Tiene contrato hasta diciembre, pero se irá.

El tema es ver cuál será el desenlace, porque el jugador quiere cobrar y por eso buscó asesoramiento a través de Futbolistas Argentinos Agremiados. Por eso hay que transmitir cautela en este sentido, porque acá ambas partes pretenden el mayor beneficio. Agustín Doffo se considera despedido, aunque en Colón no hay nada oficial.

Quizás sí a algunos llamó la atención que no se presentara a entrenar este lunes en el predio, pero a la dirigencia y cuerpo técnico no fue tan así y era algo esperado. Un tema a seguir muy cerca mientras se define la vuelta del fútbol en Argentina. Una baja más para Colón.