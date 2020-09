El zurdo, de 25 años (25 de mayo de 1995), tuvo algunas presencias en el banco de suplentes, pero no tuvo la chance de sumar ni un minuto. Ahora con Eduardo Domínguez directamente no fue considerado para el nuevo proyecto. Así y todo, Agustín Doffo no se presentó a los entrenamientos después de la habilitación de AFA por considerarse despedido.

Agustín Doffo 1.jpg En conflicto con Colón, Agustín Doffo tiene chances de jugar en Tuzla CityPrensa Colón

Intimó a Colón por deudas y, como no tuvo respuestas al cabo de 48 días, se plantó en esta situación tras asesorarse con Agremiados. Tiene contrato hasta diciembre, pero está claro que se rescindirá. Incluso podría quedar en libertad de acción y hacer un juicio. La dirigencia sabalera está enfocada en un tema que se solucionaría en las próximas horas.

• LEER MÁS: Vignatti: "El arreglo con Domínguez está encaminado"

Mientras esto sucede, el jugador sería sondeado por Tuzla City de la Primera División de Bosnia y Herzegovina. Está claro que este acercamiento lo trajo su representación y estaría muy cerca de concretarse. Habrá que ver cómo es el final de este efímero paso por Colón, pese a que llegó con buenas expectativas y nunca pudo jugar.