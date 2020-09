Vignatti: "El arreglo con Domínguez está encaminado"

En cuanto a cómo vivió Colón estos meses de pandemia, José Vignatti afirmó: "Fueron meses muy duros, es como si un vehículo viene a una cierta velocidad y hay que ir desacelerando porque las circunstancias así lo ameritaban, y porque sucedió en un momento donde nadie lo pensaba y de buenas a primeras nos encontramos con un montón de problemas, derivados por la pandemia. Por eso se producen desequilibrios financieros".

"En el corto y mediano plazo es complicado, porque se está dando en Europa donde jugadores de mucha categoría no consiguen clubes porque no se producen ventas, esto también se traslada a Sudamérica, a México... Esos déficits se verán reflejadas en gran parte del mundo. También los contratos, donde uno los tenía en base al presupuesto y cayó verticalmente a un 50%, eso produce múltiples inconvenientes", agregó José Vignatti, sobre la realidad del fútbol en general y a Colón en particular.

Luego, cuando se le preguntó por las negociaciones con Tomás Sandoval y Tomás Chancalay, el presidente de Colón afirmó: "Estamos hablando, algunos muy cerca y otros no tanto. Arreglado o no arreglado hay que manifestarlo ya que después a uno le caen como que no hizo el esfuerzo necesario, es muy difícil conciliar las dos puntas pero esperemos que se solucionen. No hablaré caso por caso, ya que estamos hablando con todos. A veces lo que parece cerca se aleja, y lo que parece lejos se acerca. Es todo minuto a minuto y seguiremos las negociaciones para intentar resolverlo. Mucha gente tiene en mente cifras que no existen en el mercado, que se achicó abruptamente. Es difícil hacerles entender que la realidad es otra, allí radica el problema".

Y cuando a José Vignatti se le preguntó por las negociaciones con Lucas Viatri, afirmó: "Con Viatri se sigue negociando, se está trabajando en todos los frentes para tener la mayor parte solucionada".

En otro tramo, a José Vignatti se lo consultó por la situación de Rafael García, que no iba a ser considerado por Eduardo Domínguez, y destacó: "Ese tema está en el ámbito jurídico. Si bien es cierto que no hay ninguna demanda, excede a nuestras facultades, había una anormalidad y Colón no podía seguir adelante en esta situación".

Más adelante, al presidente de Colón se le preguntó por Diego Mercado y tiró: "No se puede decir absolutamente nada, no sé ni de qué juega".

Sobre cómo piensa la nueva temporada de Colón, José Vignatti dijo: "Tenemos buenas expectativas, se está haciendo un trabajo muy serio y responsable, será un campeonato atípico. Tienen la posibilidad los chicos del club demostrar lo que valen, eso es muy importante para el club. Trabajamos muy bien en las inferiores, y hay que entrar a convalidar eso, que es el ingreso de jugadores de relieve.

En cuanto a la llegada de Yeiler Góez, quien llegó de la mano de Eduardo Domínguez, referenció: "Es un jugador que el cuerpo técnico nos señaló, se trabajó bastante tiempo para lograrlo, pero nos encontramos con la excelente predisposición del jugador de querer venir a la Argentina a demostrar lo que insinuaba en su selección, donde tuvo una importante participación, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo en Colón".

"La falta de información en el ámbito deportivo, en el fútbol u otras disciplinas, lleva a llenar espacios con algo. Se profundiza con situaciones que son de puertas para adentro, si hay partidos esas informaciones se diluyen, ya que no se habla de estas cosas. Se entra en un terreno casi privado. Estamos solucionando todos los escollos que se presentan a diario, el de Eduardo Domínguez es uno más. Gracias a Dios lo estamos encaminando", afirmó sobre los comentarios que hubo sobre la deuda con el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez en Colón.