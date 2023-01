En charla con los dirigentes medios, el directivo hizo referencia a la polémica salida de Luis Rodríguez: "Luis es un gran jugador, un crack y nos hizo felices. Demostró su talento y no podemos dejar de reconocerlo, pero nosotros no nos merecemos esta situación, porque cumplimos siempre con él, en todo sentido. Decidió irse y para hacerlo, debía resarcir. Eso generó una situación difícil, donde él consideraba que no era así" .

• LEER MÁS: La polémica de Ramón Ábila que cayó por peso propio en Colón

El tucumano tomó la determinación luego de la apretada de la barra y Alonso expresó: "Las justificaciones que usa cada persona para encarar cada situación no las voy a calificar. No lo vivió solamente él, sino muchos otros. Si él creyó que era el elemento primordial para el alejamiento del club, no me pareció. Si así afuera, está el otro compromiso contractual. No nos quisimos meter en su decisión, pero si quería irse habría que pagar un resarcimiento. Ese fue el punto de discusión. Luego hubo ataques de otras personas hacia nosotros. Dejamos todo por Colón y no lo merecemos. Nos descalificaron varias veces. Podemos tener muchos errores, sobre todo si son los socios los que califican, pero salir mediante su representante a hablar mal, no está bien, algo que nosotros no hicimos".

Pulga Rodríguez.jpg José Alonso se mostró molesto por la postura que adoptó Pulga Rodríguez para irse de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Luego, dejó su mira por el caso de los dirigentes Horacio Darrás y Lucas Paniagua: "Lo califico como se inició. Esto surgió de una investigación policial y llegó una citación por parte de la justicia para dos dirigentes, que tuvieron que cumplir. La justicia se va expresando de acuerdo a lo que necesita y todo acusado tiene el derecho de apelar. Es el tránsito de la historia. Nosotros como dirigentes no podemos tomar ninguna medida estatutaria hasta tanto no esté la resolución de la justicia".

• LEER MÁS: Ganar más de local, la cuenta pendiente de Saralegui

Asimismo, se plantó ante la frase de uno de los implicados, que consideraron que fueron dejados "solos" ante la situación: "No pienso que se así, porque si fuera así, quiere decir que estaríamos involucrados. Siempre trabajamos por el club y acá solo hay que dejar que las cosas se aclaren. Una situación odiosa, fea y desagradable, porque son pares de comisión y buscamos la mejor resolución".

image.png José Alonso evitó meterse de lleno en la causa judicial donde están implicados Horacio Darrás y Lucas Paniagua.

"Yo solo pienso en los próximos meses para que esta gestión esté cada día mejor. Si José (Vignatti) se quiere ir en un futuro, estaremos para seguir ordenando. No se puede pensar en el mañana", adujo.

• LEER MÁS: Colón cerró la contratación del lateral Felipe Salomoni

Luego, cambió de tema y se centró en las incorporaciones: "El mercado fue raro. Tres meses de parate y cuando vamos a los números de los ingresos para los clubes, son en pesos y fuera de todo contexto sobre lo que piden los jugadores. Así que se fueron volcando por jugadores del ascenso. Las especulaciones con irse afuera explotaron los valores. Se bajó el promedio de edad y Colón no escapó a esta realidad".

En el final, dijo: "El objetivo es hacer un buen campeonato y clasificar a alguna copa. Es el objetivo de mínima".