La cuenta pendiente de Saralegui en Colón: ganar más de local

El debut de Colón en la Liga Profesional no fue el mejor. No solo que perdió, sino que dejó una imagen muy pobre desde lo futbolístico. Más que nada en el primer tiempo, ya que en el complemento tuvo más empuje y voluntad, pero sin tener una idea concretar para atacar. Lanús le dio un "cachetazo" justo para "despertar", dijo el DT Marcelo Saralegui en conferencia, que fue al hueso y admitió que el equipo "no estuvo a tono".