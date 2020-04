El exentrenador Pablo Lavallén dialogó con Club Octubre 94.7 y allí entre otros temas se refirió a la relación que mantuvo con los dirigentes de Colón y a lo que fue su etapa deportiva en el club. Admitió diferencias con los dirigentes, pero a su vez les agradeció por la oportunidad que le dieron.

"La de Colón fue una experiencia positiva, más allá de que ahora se hace el balance del torneo local y del promedio. En ese sentido el equipo quedó uno o dos puestos más abajo de cuando nosotros lo agarramos. Esa sin dudas fue la materia que no pudimos rendir con un aprobado, pero por momentos fuimos junto a River los dos equipos que competían en todos los frentes con la diferencia bastante marcada de plantel", manifestó el DT.

Y agregó: "A medida que pasa el tiempo se irá valorando que no fue fácil para Colón llegar a una final internacional, de hecho nunca lo había logrado. Competimos hasta cuartos de final en la Copa Argentina, un escalón que tampoco nunca había alacanzado el club. Sin dudas que nos faltó sacar mejores resultados en el torneo local, pero dejamos algunas huellas. Podrán decir que no fue suficiente para el presente. Cada partido se sale a ganar y a veces se dan y a veces no, uno no elige qué partido ganar".

LEER MÁS: Alex Vigo es prioridad para River

Consultado por las diferencias que trascendieron con los dirigentes sabaleros respondió: "Tuvimos nuestros roces, pero son del momento, al punto tal que el domingo le mandé un mensaje de felicidades por las Pascuas al presidente (Vignatti) y al vicepresidente. Te puedo decir que la relación no fue la más amigable de todas si la comparo con otros clubes. Pero no soy de juzgar, cada cual se maneja como quiere".

"Yo respeto a Vignatti, a Darrás y a Alonso, les agradezco por la oportunidad que me dieron. Fuimos esclavos y presos de los resultados y eso generó nerviosismo, pero no tengo ningun tipo de rencores ni remordimientos. Respondimos en determinados momentos por la presión, la locura y el estrés", aseguró.

Para finalizar "Cuando pase el tiempo se darán cuenta que se alcanzaron cosas importantes, en el torneo local quedó esa deuda, pero por otra parte Colón creció mucho. Se le dio visibilibad en el mundo a través de la final de la Copa Sudamericana. Mensajes de clubes europeos, jugadores cantando soy sabalero, que no saben castellano. El club cobró premios importantes, esa es una linda experiencia. Después lo que hicimos los protagonistas fuera de la cancha no tiene importancia. Ojalá Colón siga en Primera y tenga la experiencia de jugar dos o tres torneos al mismo tiempo como hicimos nosotros".