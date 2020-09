Colón atraviesa un momento delicado en cuanto a lo económico, que se traduce en el reclamo de jugadores y empleados del club. En medio de esto, Eduardo Domínguez intenta establecer las bases del nuevo proyecto deportivo que intentará desplegar en su nueva etapa al frente del club. Quien salió a hablar de todos los temas institucionales y deportivos de Colón fue el vice 1º José Alonso.

En el arranque de la nota con Radio Gol (FM 96.7), José Alonso se refirió al reconocimiento que se le hizo a Assad Charchaflie, y afirmó: "Fue un momento muy emotivo, es un ejemplo de trayectoria de vida comprometido con el club, nos emocionamos mucho, tiene gran lucidés, nos hizo evocar momentos inolvidables, nos sentimos muy felices de darle ese reconocimiento, con una gran familia que construyó durante tantos años. Fue un momento muy emotivo, y marcó un camino a seguir".

Luego, se le preguntó por las gestiones desde lo económico que se realizan en Colón y Alonso manifestó: "Cuando empezó la pandemia y se comenzó a anunciar que el torneo se iba a detener, en base a diferentes conversaciones se llegó a una conclusión que los clubes estaban trabajando en un cierto campeonato para ver cómo cada uno podía defenderse para llegar a una copa o no descender, y se llegó a un acuerdo para tomarse a un año de revisión. Esto servirá a que los clubes tengan la obligación de reordenarse desde lo económico y jurídica. Nosotros teníamos un plantel importante, donde hubo que acomodar los números y es lo que estamos haciendo al día de hoy, estamos buscando un equilibrio para mantener la institucionalidad. Pero en el medio de esta ingeniería ocurrió la pandemia, entonces se redujeron los ingresos no solo extraordinarios sino los ordinarios, como los sponsors que dejaron de pagar. La televisión por suerte siguió pagando, al igual que los socios, a los cuales uno les está agradecido, son un ejemplo, otros no pudieron por la situación económica".

Sobre si hay una decisión política de apostar a los pibes en Colón, Alonso dijo: "Esta pandemia otorgó la oportunidad de que Colón pueda demostrar lo que tiene en su fútbol amateur. Domínguez solicitó la información de todos los jugadores que existían, desde la Sexta División hasta arriba y vio una cantidad de jugadores que seleccionó, trabajando con el coordinador del fútbol juvenil. Eso demostró que el club hizo un trabajo interesante, fueron 12, pero podrían haber sido muchos más, algunos integraron la selección nacional. El técnico ve que están en condiciones de integrar un plantel de Primera División, a nosotros nos satisface ya que demostraron que el club tiene jugadores importantes dentro del patrimonio del club".

"Domínguez conoce muy bien al club, la ciudad, a la gente, a los directivos, tuvo la humildad que todos tenemos que seguir una línea de trabajo en Colón, que los resultados no salen de un día para otro, sobre todo en el trabajo de los juveniles. Nos quedamos en el Nacional B sin Reserva. Hubo que reconstruir todo, se trabajó bien, con humildad, responsabilidad, con mucha gente que trabajó muy bien y queda demostrado con los chicos que tenemos. Eduardo conoce el club lo que nos permite alinearnos a un objetivo común", agregó el vice Alonso en otro tramo de la charla.

El presidente José Vignatti junto al vice José Alonso en el Mineirao.jpg José Alonso es uno de los dirigentes fuertes de la Comisión que encabeza José Vignatti en Colón. Prensa Colón

Y Alonso agregó sobre las críticas que reciben los dirigentes: "Desde que volvimos con Vignatti al club pasamos momentos muy difíciles, hicimos un gran esfuerzo para llegar acá. El club está ordenado, me duele recibir críticas banales, de gente que no conoce el predio. Allí come el plantel, con gente que trabaja muy bien, la pensión está muy ordenada, con aire acondicionado, se decía que comían cualquier cosa, que las canchas eran un desastre. Pero tenemos cuatro con semillas que fueron carísimas, tengo mucho conocimiento en el rubro, le vamos agregando cosas, los vestuarios están bien pintados e iluminados. Se hace un esfuerzo muy grande. Nosotros trabajamos con mucha pasión, pero igual en la vida siempre cuando uno trabaja y lo hace con un objetivo tiene su recompensa. Hay que seguir adelante, Colón es más grande que cualquiera de nosotros".

Luego, se refirió a la polémica salida de Braian Galván de Colón: "Lo sufrí mucho, charlábamos mucho, pero es un ser humano y a veces se manejan por influencias. Cualquier jugador que pase por una institución, lo más injusto para el club que una persona que estuvo mucho tiempo en el club, viviendo, en la oportunidad de crecer no le dejó nada al club. Siempre se lo digo a los jugadores de la institución. Pero hay que seguir adelante, hay que ser responsables y honesto en todo, para que la institución sea cada vez más grande".

En cuanto a cómo se trabaja en Colón en medio de la pandemia, José Alonso dijo: "Los amistosos están suspendidos por lineamiento de la AFA y Superliga, ahora se trabaja con las famosas burbujas, a la mañana y a la tarde. Se trabaja con todos los elementos necesarios, con toda la rutina correspondiente. Es un dictamen que llega a todos los clubes, donde hay una comunicación permanente entre todos los integrantes de los cuerpos médicos de los clubes de Primera".

En otro tramo se le preguntó por las negociaciones con Lucas Viatri, Alonso dijo: "Estamos hablando con el representante que es el que maneja esta situación, estamos en el día a día, su contrato es importante y tenemos que seguir charlando, como lo hicimos con todos los jugadores".

José Alonso también se refirió al regreso del fútbol y dijo: "Si la pelota no rueda los recursos del club son muy escasos. La Comisión de Competencia trabajó muy bien para tener competencia 12 fines de semana, si uno le va quitando días se complica porque en el medio hay partidos de Copa. Ante los brotes que se produjeron en el país, con gente que fallece, se pospuso hasta ver si a mediados de octubre se puede arrancar, comprimiendo la competencia. Pero sería importante que arranque, el fútbol lo necesita, pero dependemos lo que dispongan las autoridades nacionales".

Después, José Alonso se refirió a las elecciones que deberían llevarse a cabo en diciembre en Colón y puntualizó: "No puedo decir qué va a pasar en diciembre o enero, sería un aventurero. Estábamos a 15 días de arrancar un torneo y se pospuso por otros 15 días. Lo que va a pasar de acá a dos o tres meses no se puede saber, está aumentando el cuadro de infección en el país. Hay fechas previstas, y hay que respetarlas, pero sería muy difícil de imaginar. Estamos preocupados en lo que tenemos que resolver, no en las elecciones, esa es nuestra responsabilidad. No se puede pensar en un proceso eleccionario cuando hay muchas cosas por ordenar y solucionar".

"Hace muchos años que nos gusta que las negociaciones sean de club a club, cuando se trata a los jugadores como objetos y no como personas nos molesta. Nos molesta lo que pasó con Chancalay y Vigo, nos gusta la forma de trabajo de club a club", cerró José Alonso.