Álvarez y su tristeza: "El único perjudicado por no terminar el torneo soy yo"

En cada conferencia de prensa, desde su arribo a Colón, Néstor Gorosito se encargó de afirmar que el jugador que mejoré esté iba a salir a la cancha. Y eso lo lleva a la práctica. En ese once inicial, siempre Juan Pablo Álvarez fue vital, pero el DT lo perderá en las últimas fechas ya al no hacer uso de la opción, el futbolista debe regresar a Banfield.

Más adelante admitió que "estamos en un fútbol muy parejo como es el argentino, donde se pierde y se gana. Veníamos de hacer un gran partido ante San Lorenzo, sabíamos que Estudiantes traía una racha positiva pero por suerte sacamos adelante un partido duro que nos permite escalar en las posiciones".

No quiso pensar más allá del éxito ante el Pincha, aunque dejó en sus declaraciones una sensación absoluta de tristeza e impotencia por lo que deberá afrontar: "Trato de no pensar en el futuro, estoy cómodo acá, el cuerpo técnico y mis compañeros me lo hacen saber. El único perjudicado voy a ser yo, porque tengo que volver a Banfield y no podré terminar el torneo. Hay contratos que respetar y cumplir".