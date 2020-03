Así será el trabajo de Colón en el parate por el coronavirus

Los jugadores de los equipos de Primera División fueron desafectados de las prácticas habituales de sus respectivos equipos, luego que se decidiera parar al fútbol argentino hasta el próximo 31 de julio a raíz del coronavirus. En Colón, el preparador físico Pablo Santella preparó un trabajo especial para que los futbolistas estén en óptimas condiciones para cuando se reanude la Copa de la Superliga.

"Nosotros recibimos los pasos a seguir de lo que son las estructuras, sobre las cuestiones de salud y deportivas. No se sabe cuándo volverá la acción, se espera un comunicado de Agremiados. Nos manejamos con lo que nos dan. Diagramamos una primera etapa, de los primeros cinco días de esta problemática. Después del último partido tuvieron dos días libres, donde no se hicieron tareas físicas, y respetando la cuarentena deben estar en sus casas", comenzó diciendo el preparador físico sabalero.

Mientras que luego, agregó: "A partir de este miércoles los jugadores realizarán en forma individual planes de entrenamientos que se los eviaremos por Whatsapp. Es un plan general que son los primeros tres días de estos cinco días de la primera etapa, que implican la zona media, con trabajos abdominales y tareas preventivas, más otra aeróbica. El que tiene la posibilidad de vivir en un country y pueda salir a correr lo podrá hacer bajo un programita que lo que hace es determinar intensidad y características de la carrera".

"Mientras que los que no viven en countrys podrán correr por la costanera, pero si no se puede no se hacer. Lo que hablamos con especialistas en la materia lo pueden hacer. En el primer período lo principal es respetar la estructura social y no poner en peligro la salud de nadie, luego viene el estado físico de los jugadores, que de alguna manera nos vamos a arreglar para reacondicionar al futbolista para cuando llegue la hora de volver a jugar", agregó.

En tanto que sobre su postura del parate del fútbol, dijo: "Es un tema delicado, desarrollarme sobre este tema no puedo porque soy un ignorante en la materia. Es algo mundial. En Alemania hablan solo tres tipos y son especialistas. Lo único que puedo decir es lo que veo. Hay que acatar órdenes, porque es una de las posibilidades de poder prevenir el aumento de este drama, es lo que humildemente entendí".

Práctica Colón.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Sobre cómo encontró al plantel desde lo físico, dijo: "Bien, hicimos algunas tareas, Eduardo (Domínguez) ordenó fútbol. A la propuesta la hicieron, no tuve inconvenientes ni por la recepción ni por el desarrollo de la propuesta. Lo que planificamos lo hicieron, en doble horarios. Hicieron fuerza, corrieron, saltaron, el plantel estaba en óptimas condiciones".

Pero no se quedó allí y agregó: "El estado de forma del deportista es compleja y abarca muchísimas variables, tengo ese concepto del sujeto entrenado. Juega la cabeza, el estrés, las emociones, las responsabilidades, la alimentación, es un combo difícil de establecer que es llegar al objetivo de su mejor estado físico".

También se le preguntó cómo continuará el trabajo luego de la primera parte que está planeada y dijo: "Hay mucha incertidumbre sobre el regreso del fútbol, para nosotros es necesario tener ese dato. Cuando los jugadores se van de vacaciones, tienen un tiempo de descanso, preparación general y específica. Cuando vuelven a su actividad profesional hay un tiempo que el deportista le dedica a la preparación general, va al gimnasio, corre y luego hace la parte espefíca, que son los remates, etc. Esta situación necesita un mínimo de preparación específica, que es técnica/táctica, sino es muy difícil unir el período de parate".

Y agregó: "El gran desafío es achicar el margen de error, resolver situaciones para mayor eficacia de las tareas, las voluntades. Lo que más me desacomoda es que uno tiene la posibilidad de cuando está enfrente del grupo una relación humana que es directa, es clave, y lo pierdo, el cuerpo técnico lo pierde. Hay una barrera que yo me estoy perdiendo".

