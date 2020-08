Como en cada mercado de pases, nuevamente los rumores en torno a una posible vuelta de Luis Rodríguez a Atlético Tucumán emergen. Pese a la atípica situación que se vive en el país por la pandemia del coronavirus, no parece ser un factor para que los trascendidos estén a la orden del día. Mucho más atendiendo a los reclamos por deudas por parte de los jugadores de Colón, entre los que estaría justamente Pulga.

• LEER MÁS: Colón palpita la llegada de Leonardo Burián y Rafael García

Por lo pronto, el delantero está mentalizado en sumarse a los entrenamientos la semana próxima tras cumplir con los 14 de cuarenta tras llegar a Santa Fe desde Tucumán. Un jugador que no tuvo un 2020 positivo. No solo que bajó su rendimiento sino que además había perdido el puesto.

• LEER MÁS: José Vignatti: "No nos dejaremos llevar por delante"

Esto no quita que sea un valor importante para Eduardo Domínguez, que lo considera pieza clave. Pero para terminar de darle un corte definitivo a esta historia, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, lo dejó en claro a través de LT10: "Muchísimo tiempo lleva esta novela. Lo estimamos mucho al Pulga, pero no sé bien su situación. La realidad es que nosotros tenemos un plantel completo. El Pulga vino a Atlético en mi primera época de presidente y fue su gran crecimiento deportivo. Entonces hay un afecto especial. Lo vi hace un tiempo en un acto en Tucumán, pero en este momento no estamos pensando en su retorno. Mentiría si fuera así".

Pulga Rodríguez.png El presidente de Atlético Tucumán dijo que Luis Rodríguez no están en los planes, mientras Colón lo espera para entrenar

Además, expuso sobre Bruno Bianchi que "nosotros lo vendimos y en forma de pago trajimos a Guillermo Ortiz. Por lo que no hay vínculo con Atlético Tucumán".

• LEER MÁS: Christian Bernardi se sumó a la lista de reclamos en Colón

En el final, no se animó a decir cuándo volverá el fútbol: "Es muy complicado saber cuándo volverá el fútbol. Aspiramos que sea a fines de septiembre, pero si esto empeora será más difícil. Soñamos que podamos en breve a jugar".