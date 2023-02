Benítez: "Queremos lograr cosas importantes con Colón"

Más adelante, admitió que "siempre suma para un delantero que pueda convertir como dije después del partido con Lanús, que el equipo gane lo pone contento, fue un gol, ahora hay que pensar en el partido contra Godoy Cruz, que es importante".

En relación a su primer contacto con el público rojinegro en el barrio Centenario, Conejo subrayó: "En principio sabía que iba a ser así, que la gente estaba contenta, en los amistosos mostramos cosas que no hicimos en este partido, salíamos de la pretemporada, con una semana más de trabajo seguramente vamos a mejorar".

Cuando le preguntaron por lo que quiere Saralegui de él dentro de la cancha, resaltó: "Siempre que se ocupen los lugares, que el equipo se haga corto, cuando uno tiene que saltar a buscar el balón, alternar y hacerlo conjuntamente con el otro delantero, de tanto picar uno se desgasta, hay que hablarlo, lo hacemos con Neris, tenemos que estar al palo para llegar bien al partido del fin de semana".

Antes de su despedida, en referencia a su llegada a Colón, Benítez enfatizó: "El respeto y el hecho de que el técnico me llamó, fueron importantes, influyó y como la gente quería que llegue, sabiendo que me iban a recibir de la mejor manera. Primero hay que dejar en alto a Colón, apuntando a cosas importantes, en lo personal hacer goles, que me llamen de nuevo a la Selección de Paraguay, pasé lindos momentos y que se piense de nuevo es lindo. Desde el minuto uno me hicieron sentir que apuntamos a pelear una clasificación a copas internacionales".