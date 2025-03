Garrido: "Colón salió adelante y se trae un punto valioso"

Garrido comenzó destacando la complejidad del partido y la fortaleza de su rival: "Fue un partido muy duro. La verdad que es un rival que propone y que en su cancha se hace muy fuerte porque es una cancha complicada, grande, pesada, y ellos vienen de un arranque de año muy bueno. Por ahí hoy se lo demostró, pero bueno, Colón fue Colón, salió adelante y lo pudo empatar. Nos vamos con un punto para Santa Fe", explicó, resaltando la dificultad del terreno de juego y el carácter de su equipo.

Garrido y su condición de comodín en Colón

El jugador fue consultado sobre su adaptación a diferentes posiciones en el campo, en particular al hecho de haber jugado junto a Talpone: "Cada vez que llego a un lugar me preguntan de qué posición juego. Sinceramente, me adapto rápido a las posiciones, por ahí un poco mejor en alguna, un poco peor en otras, pero con voluntad y ganas se puede salir adelante. Se puede suplir esas falencias que puedan faltar", afirmó Garrido, mostrando su disposición para ayudar al equipo en cualquier rol que le toque desempeñar.

En cuanto a la situación de Alan Forneris, quien está fuera de las canchas por una lesión, Garrido expresó su tristeza al ser consciente de que juega en reemplazo de su compañero, pero también destacó el buen ambiente dentro del grupo. "Es feo empezar a jugar por un compañero, y más como Alan, que la verdad me mandó un mensaje antes del encuentro. Ahí se muestra el grupo que hay. Le quiero mandar un saludo grande porque lo que hizo no lo hace mucha gente, y habla de la grandeza de una persona. Es muy importante lo que hace desde afuera y desde adentro", comentó.

Sobre su futuro, Garrido dijo que no está centrado en lo que pueda pasar con su continuidad en el club, aunque expresó su deseo de quedarse en Colón: "No pienso mucho en eso, estoy muy feliz y cómodo aquí en Colón. Me encantaría quedarme, disfruto del grupo que se ha armado este año. Vivo el día a día, que sea lo que Dios quiera. Uno va a hacer las cosas como tiene que hacerlas, y después se verá". Además, aclaró que hay muchas circunstancias fuera de su control que influirán en su futuro.

En cuanto a la falta de funcionamiento de Colón en el partido, Garrido fue autocrítico, aunque destacó la fortaleza de Gimnasia en su cancha: "Hoy fue un partido flojo en el sentido futbolístico, no solo de Colón, porque Gimnasia también tuvo sus baches. De local se nota mucho la localía, la gente siempre está loca, el clima es hermoso en las previas y en el mismo partido. Si no te haces fuerte de local, es complicado. Vengo de afuera y reconozco que Gimnasia también se hace fuerte en su cancha", explicó el mediocampista.

Por último, Garrido dejó claro que no se siente en posición de hacer un análisis técnico del partido, señalando que esa responsabilidad recae en el cuerpo técnico: "No soy técnico, así que se lo dejo a él ese análisis, uno hace lo que le piden".