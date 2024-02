Bernardi: "Mis valores van con los de Colón, de luchar, y por eso estamos acá"

"Qué no se me cruzó por la cabeza diría (risas) cuando me tocó entrar. Muchos meses sin jugar y con momentos complicados. La vida del jugador es así, de levantarse y seguir. En este último tiempo tenía la ilusión de volver y la parte médica me acompañó. Miré en el palco a quienes estuvieron siempre para que estuviera acá. Me apoyé en ellos y acá estoy de vuelta". Así de sincero fue Christin Bernardi, que habló a corazón abierto en conferencia de prensa luego del triunfo de Colón 2-1 ante Defensores Unidos en el debut en la Primera Nacional.