Botta: "Siempre voy a estar agradecido y deseo que Colón vuelva al lugar donde merece por su gente"

El club defendió sus intereses y por eso este fue el mejor camino, pese que el jugador tenía una oferta de Tigre y sondeos de Boca, pero ninguno quería pagar el resarcimiento y esperaban que lo destrabe el representante. "Sí, me voy a Talleres. Creo que ya tenían todo arreglado", contó el volante a LT10, cuando se iba del predio 4 de Junio.

Luego, dijo: "Solo quiere decir, muchas gracias a la gente de Colón. La verdad que me sentí muy feliz e importante. Le voy a estar siempre muy agradecido y le voy a desear lo mejor. Espero Colón vuelva donde se merece estar por la gente que tiene".

Colón festejo Rubén Botta 1.jpg Rubén Botta se despidió de Colón tras acordar su pase a Talleres. UNO Santa Fe | José Busiemi

Vale recordar que no se presentó a la pretemporada presionando para salir, pero como lo que le proponía a la dirigencia por el año que le quedaba de contrato era menos de la mitad, la relación se fue desgastando. Botta se asesoró con Agremiados y la recomendación fue que se presente a trabajar, ya que no iba a cobrar el suelo y podía perjudicar su idea por tener contrato vigente.

Fue así como apareció Talleres con una operación de club a club para allanar el camino. "Saludé a todos. Me hicieron sentir muy bien y me voy de la misma manera. Siempre le voy a estar agradecido a Colón", acotó.

En el final, apuntó: "Lo único que quiero decir es gracias Colón. Se dijeron muchas cosas que no me gustaron, pero prefiero quedarme con las cosas nuevas y con lo que me hizo sentir la gente. Me voy tranquilo".