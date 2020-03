Braian Galván reveló por qué no juega en Colón

Braian Galván no volverá a ser considerado en Colón y su futuro estará en Colorado Rapids.

En el mercado de pases, una de las novelas giró en torno al tucumano Braian Galván, quien cerró una gran primera parte de temporada, convirtiendo un golazo ante Estudiantes y siendo uno de los pocos jugadores que salvó la ropa en Colón antes del parate por las vacaciones de verano.

Al volante ofensivo se le vence el contrato en junio de este año, con lo cual estaba a seis meses de su desvinculación de Colón, en condiciones de firmar como jugador libre con el club que considerara, más allá que debía quedarse en el Sabalero hasta el último día de su relación laboral.

Fue así que fue anunciado por Colorado Rapids como nuevo jugador, más allá que los dirigentes sabaleros intentaron por todos los medios renovarle el contrato o buscar la forma para que AFA interceda ante FIFA, debido a que cuestionaron varias situaciones vinculadas a la no extensión en su momento del vínculo, como la lesión que lo marginó al jugador por varios meses de las canchas.

Galván, más allá que tenía todo a favor para desvincularse del club debido a que Colón no le renovó el contrato, pretendía que el club se quede con un dinero importante por la operación, más allá que no le correspondería, debido a que queda en libertad de acción.

El jugador no tuvo más participación en Primera División luego del primer partido del año frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, más allá de un inconveniente físico, mientras que quien se refirió a su situación fue el entrenador Eduardo Domínguez, quien en diálogo con Diez en Deportes por LT10, manifestó: "Cuando comenzamos a realizar tareas futbolísticas pensando en el partido ante Rosario Central se apartó, pero no sé si pasa por una decisión suya o de la dirgencia".

Braian Galván.jpg Braian Galván le dio la última victoria como local a Colón frente a Estudiantes. Prensa Colón

Lo concreto es que el jugador en su cuenta de Instagram subió varios videos y fotos de cómo lleva adelante la cuarentena junto a su novia, con quien realiza tareas físicas y pasa su tiempo pensando en el momento de volver a entrenarse con el plantel de Colón.

Además, le pidió a sus seguidores que le hagan las preguntas que quieran, y se le hizo la siguiente consulta: "Por qué no estabas jugando (cuando se jugaba)". A lo que Galván respondió: "No es decisión mía pa".

De esta manera queda clara que Galván no volverá a jugar, por lo menos en esa etapa de su carrera, con la camiseta de Colón, clarificando además lo que contestó Domínguez cuando indicó que no sabía por qué no lo podía tener en cuenta, ya que se trata de una orden dirigencial, debido al conflicto que terminará con su libertad de acción y su pase al Colorado Rapids de Estados Unidos.