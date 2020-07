Brian Farioli trajo tranquilidad en Colón ante los rumores

"Por ahora no hay nada confirmado, porque no sé nada. Es un tema que lo está manejando mi representante con el presidente. Solo estamos esperando para que se dé como todos queremos", reconoció en las últimas horas el volante de Colón, Brian Farioli, que reveló que está en camino de intentar extender el contrato que vence en junio de 2021.

En diálogo con LT9, el mediocampista, de 22 años (19 de febrero de 1998), tiene cinco partidos en Primera División y es considerado por el entrenador, Eduardo Domínguez. Un factor revelante pensando a futuro y por eso la idea es ponerle candado. Mucho más atendiendo a lo que pasó con Braian Galván y justamente habría rumores respecto al posible interés de franquicias de la MSL que lo tendrían en la mira.

pelotita.jpg Brian Farioli intenta afirmarse en la Primera de Colón y por eso se está intentando renovar el contrato

"Tengo hasta junio de 2021. Lo que queremos es renovar y esperamos lo mejor. Estamos hablando para renovar contrato por uno o dos años. Firmé mi primer contrato en julio del año pasado. Respecto a los sondeos, algo me dijo mi representante (Fernando Cosentino). En esto soy sincero, pero no era es concreto. Las charlas solo son por ahora con el presidente del club (José Vignatti). Sé que eran dos clubes, uno Colorado Rapids", relató.

Luego, hizo un balance del puñado de minutos que tiene en Colón: "Estoy contento, porque pude debutar en el club del que soy hincha y me volví profesional. Pero después uno es quien se gana el lugar. Habrá veces en la que te toque un técnico al que convecés y otro no. Pero creo que cumplí cuando me tocó jugar".

Brian Farioli.jpg Colón quiere ponerle candado ante los sondeos que tendría de franquicias de Estados Unidos Prensa Colón

También dio detalles de cómo fue su trabajo durante la cuarentena: "Estoy acá en Santa Fe en mi casa. Tranquilo esperando para volver a entrenar y que regrese todo a la normalidad. Tengo un amigo que tiene una cancha de fútbol cinco y entrenaba ahí solo encerrado. Podía hacer las actividades que mandaba el preparador físico".

Brian Farioli asoma con un talento en potencia. Un zurdo con técnica y buena pegada, pero sabe que debe mutar de posición para tener más chances: "Yo siempre lo dije. Soy enganche y hoy como desapareció un poco, ya me adapté a jugar tanto por derecha como por izquierda, y hasta de interno. Cuando uno se puede adaptar a varias posiciones es más fácil. Eduardo (Domínguez) me dijo que es justo en esa posición donde va a andar el asunto".

Brian Farioli.jpg Brian Farioli está dando sus primeros pasos en Colón Facebook Brian Farioli

En el final, mencionó que tiene un problema físico, pero nada relevante: "Estoy yendo al kinesiólogo a trabajar en la espalda y el gluteo. Por moverme en la canchas de fútbol cinco sentí molestias por la superficie dura, pero nada importante".