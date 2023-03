Brian Fernández deberá seguir esperando su chance en Colón

Cuando se esperaba que Brian Fernández esté en la lista de concentrados de Colón ante Newell's, finalmente no se dio. El DT todavía piensa que le falta

Esta vez, Colón hizo más que el rival para ganar, pero la mufa sigue estando y por eso, debió conformarse, otra vez, con no perder. Estar en el fondo de la tabla al cabo de siete fechas también pesa en lo anímico y por eso el DT Néstor Gorosito trata de tomar todo con tranquilidad en su meta de "sacar el equipo adelante" .

Para ello, cuenta con todos. En conferencia dijo que "no hay titulares y suplentes", abriéndole crédito a aquellos con menos expectativas. En este camino está Brian Fernández, que pretende realzar su carrera en sus últimos seis meses de contrato en el Sabalero. Hace meses que no juega, por lo que debe trabajar más de la cuenta para sumar chances.

El técnico lo considera " crack", pero por ahora entiende que le falta. Esto se debe a que había expectativas de que pudiera meterse en la lista de concentrados para el duelo ante Newell's. Sin embargo, no fue así. "Brian no sé hace cuanto que no juega. Tuvo un esguince y hace seis días que trabaja aparte", expuso Pipo dejando en claro que notó que todavía debe esperar.

FernándezColón.jpg Brian Fernández dejó atrás un problema en el tobillo y trabaja para ser considerado en Colón.

Esto igual no desespera al delantero, al que lo nota enchufado y compenetrado con la causa. Sus ganas quizás van más rápido que la realidad, pero es parte de un proceso lógico. A parte, en consciente que otros jugadores en su puesto le llevan ventaja por estar trabajando hace tiempo, teniendo que dar un plus para convencer a Pipo.

Ahora por lo pronto se espera ver cómo reacciona físicamente de la última lesión en el pie. Ya estaría a la par del resto, siendo todo un aliciente. Este pobre momento deportivo de Colón, todos suman y Brian Fernández quiere aportar. Habrá que ver cuándo Pipo lo verá listo. ¿Será ante Independiente?