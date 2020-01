"Acá estamos, todo bien, todo tranquilo. Me levanté de una siestita y me entero de todo esto, que están asustados", así rompió el silencio el delantero de Colón, Brian Fernández, que es tapa de todos los portales del país por la denuncia policial de su paradero por una parte de su familia. Una noticia que sacudió la escena y que generó más interrogantes.

• LEER MÁS: El "antojito" que se dio Brian Fernández tras cumplir el sueño de llegar a Colón

El jugador no fue a entrenar durante toda la semana por "problemas personales", tal como lo explicó con conferencia de prensa el entrenador Diego Osella. Sin embargo, los días pasaron y no había novedades. Fue así como en diálogo con Cadena 3, con gestión del programa la Central Deportiva de Santa Fe, que fueron los primeros en contactarlo.

• LEER MÁS: La familia hizo un pedido de paradero de Brian Fernández; él está en una quinta

"Tomé la decisión de no tener celular. Tuve un problema familiar que ya es de público conocimiento. «Una discusión con mi padre». Cosas personales, de familia más que nada", contó respecto a un conflicto que tuvo involucrado a su papá y la pareja, que demandó la intervención policial. Es así como el atacante oriundo de Yapeyú intentó mediar. Producto de esto trascendió que podría haber sufrido amenzanas, que sería el detonante para no tener un móvil para comunicarse o interactuar más en las redes sociales.

Brian Fernández.jpg Foto | brianfernandez_38

"Estoy en Country Los Molinos en la casa de un amigo de la familia y que llegó hoy (por este sábado) de México tras vacacionar. Cuando me levanté me entero de esta noticia. Siempre que hago algo se hace público y llega el momento que me molesta. Quizás no me doy cuenta por lo que hoy represento. Hice varias cosas (en las redes sociales) en broma y la gente lo toma mal", agregó dando más detalles de su lugar actual.

• LEER MÁS: ¿Porqué no fue a entrenar Fernández en toda la semana?

En el final avisó que en breve retoma las prácticas: "Estaré con ellos el lunes (con el plantel). Hablaremos para que se pongan al tanto de las cosas en que nos pusimos de acuerdo con el club. Está todo perfecto y en buenas condiciones".