Brian Fernández: "Sigo siendo jugador de Colón"

"Solo pienso en hacer las cosas bien y seguir por este camino. Sigo siendo jugador de Colón, tengo contrato vigente y eso me deja tranquilo, porque sigo siendo parte del club", expresó en una entrevista con la cuenta Planeta Sabalero, donde se lo escuchó con un semblante renovado e ilusionado con una nueva oportunidad.

chau.jpg Brian Fernández tendrá el alta el 25 de febrero y debería regresar a Colón. Pero surgió la posibilidad de Ferro. Pool Argra

Respecto a lo que sigue, el propio Brian Fenández lo describió: "No sabría decir cuándo podría jugar un partido con Colón. Lo único en lo que me mentalizo es en el tratamiento que se termina el 25 (de febrero) y, por lo que tengo entendido, debería volver al club para ponerme a disposición del técnico. Ahí ellos verán qué harán conmigo. Si surge alguna otra cosa me la dirán, pero por el momento estoy muy contento con lo que vengo haciendo en mi tratamiento y el entrenamiento".

Por lo que se pudo saber, su familia prefiere que siga en Buenos Aires, por lo que no ven con malos ojos esta posibilidad de Ferro. No convence que regrese a Santa Fe, sin embargo Brian Fernández quiere hacer posible su sueño y Eduardo Domínguez quiere recuperarlo: "Me vengo preparando de la mejor manera para luego del 25 aterrizar en Santa Fe y poder volver a jugar en Colón. Si no es ahí, se me informará, para que luego yo tome la decisión. Pero todo se puede arreglar hablando en conjunto. Mientras tanto tengo la cabeza acá para estar tranquilo y pensando en mi y en mi recuperación".

View this post on Instagram A post shared by Brianfernandez_38 (@brianfernandez_38)

"Lo vengo siguiendo a Colón y es lo único que puedo decir hoy. Sigo siendo jugador de Colón y ojalá pueda seguir siéndolo", concluyó Brian Fernández, enfatizando respecto a su prioridad, dejando en un segundo plano el rumor de Ferro.