El cara a cara de Vignatti y Tapia antes del fallo para Colón

Es que más allá de que el Tribunal de Disciplina de la AFA falle en contra de los intereses de Colón, no se descarta que Tapia esté pergeñando un torneo con 30 equipos para el 2024, y es entonces que podría disputarse el mismo considerando no solo al Sabalero sino también a Arsenal.

LEER MÁS: Colón, alerta: ¿qué pasará con el cambio de Copa a Liga?

Sin embargo, hay poca información al respecto y lo único que hay es incertidumbre y conjeturas, que a esta altura no hacen más que jugar con la pasión y el sentimiento del hincha de Colón, que sigue golpeado tras la pérdida de la categoría, según reflejan las redes sociales.

Vale recordar que el pasado 7 de diciembre, UNO Santa Fe anticipó en forma exclusiva que Colón, con el patrocinio del abogado especializado en derecho deportivo Alejandro Reck, presentó una nota en AFA, donde se reclamó con diversos argumentos la supresión del descenso que sufrió a la Primera Nacional.

"Colón no descendió todavía y tiene posibilidades de encontrar un recurso favorable. Pero lo tiene que definir el tribunal de penas la semana entrante", manifestó en el cierre de la semana anterior el presidente José Vignatti, en un diálogo que mantuvo con LT9 (AM 1150).

Colón descenso Rafa Delgado.png

Mientras tanto, en la tarde del pasado martes, tal vez a pocas horas de la respuesta del Tribunal de Disciplina, Clarín anticipó los considerandos del ente punitiva, que descartará lo solicitado por la institución rojinegra.

El fallo es unánime y no hubo necesidad de debatirlo: planteará la negativa ante el pedido con el argumento central de la extemporaneidad. Es una cuestión técnica, la argumentación de Colón tiene peso en cada palabra pero carece de contundencia por haber realizado el planteo con el descenso consumado.

Si, en cambio, hubiese presentado el escrito antes de la finalización de la temporada cuando todavía ninguno de los equipos hubiera consumado por descenso, tanto por promedio como por tabla anual, el Tribunal hubiese tenido un debate razonable.

LEER MÁS: La hermosa propuesta de Colón a sus hinchas en Navidad

“La nota es extemporánea. La tendrían que haber presentado, por lo menos, ante el partido (ante Gimnasia por el desempate para el descenso), no después”, sobre esa noción estará fundamentada la resolución con la que el Tribunal comunicará que no prospera la impugnación presentada por Colón.

“Se aceptó el pedido (de Colón) por una cuestión de cortesía social, digamos, y de mantener un espíritu de que no rechazamos in limine nada, porque eso hubiese dejado muy expuesto al club. Lo aceptamos, pero es imposible que el Tribunal diga que este partido es anulable imposible. No hay ninguna chance del lado nuestro, ninguna chance. No estamos para anular partidos”, le confirma a este diario otro de los miembros consultados.

De esta manera, hay muchas expectativas en el mundo Colón en relación a lo que ocurra con el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que determinará si le da curso al reclamo de que se elimine el descenso, o bien es en contra de los intereses sabaleros. En esta segunda opción, no se descarta que los dirigentes realicen un apelación, y como última instancia acudir al TAS.