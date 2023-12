El cambio de Copa a Liga aún no es oficial y podría haber marcha atrás

En las últimas horas se dio a conocer que el nuevo ente que conforma la estructura de AFA denominado “Consejo Directivo”, compuesto por el Presidente, Secretario General, Tesorero y Director General, emitió una resolución para oficializar que el logro obtenido por Rosario Central no debe ser considerado como Copa Nacional, sino como título liguista. Osea, de la máxima categoría del fútbol argentino. Esta medida beneficiaría también a Colón.

A su vez, Colón y Tigre, que no eran considerados campeones de la máxima categoría del fútbol argentino, tendrían su primer título.

Olé informó este jueves que todavía no fue publicada en el boletín oficial, aunque todo indica que será confirmada en las últimas horas.

Más allá de que los dirigentes le dieron el ok a la movida de computar la Copa como una Liga luego de la reunión de Comité Ejecutivo que se hizo el martes en Ezeiza, en el Boletín Oficial N° 6405, donde se explicitó la "Sesión del Comité Ejecutivo del 19 de diciembre de 2023", no se anunció oficialmente la medida. Es más, en la reunión algunos no entendían qué tenían que votar, ya que daban por sentado que la temporada se divide en dos y cada torneo computaba como liga.

A pesar de eso, muchos dirigentes ya comenzaron a patalear, obviamente en off, porque son los que perdieron puestos o vieron cómo sus rivales se les acercaron en la tabla histórica de campeones de ligas nacionales. Es que el tema se instaló en la opinión pública y en la prensa como algo trascendental para el corazón del hincha. Muchos de Newell's chicaneaban a Central por "haber ganado una Copa y no una Liga", mientras que otros, como los de River, tenían a Boca a tres ligas de diferencia y ahora (de confirmarse la movida) sería solo una.

Más allá de eso, Tapia les aseguró a los dirigentes más interesados que la decisión saldrá por "Mesa Ejecutiva" antes de fin de año, por lo que tanto en Central como en los otros clubes que están contentos por la modificación reglamentaria esperan de manera expectante. Los que critican, en tanto, esperan un gesto de parte de la AFA: que no se cambien las reglas de los torneos ya terminados, es decir que no se haga de manera retroactiva, sino de acá en adelante.

En algo están todos de acuerdo los dirigentes: que en el 2024, los dos torneos de Primera División cuenten como Liga. Sería importante, para la transparencia y la claridad del fútbol argentino, que lo especifiquen antes de empezar y que después no se cambien las reglas.

