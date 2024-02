El zurdo, que llegó tras un paso por Estudiantes de Río Cuarto al Sabalero para jugar la Primera Nacional, hizo un repasó de sus primeros pasos en el deporte: "Me tocó ir de chico a Argentinos durante un año hasta que se nos complicó por lo económico y me tuve que volver. Luego fui a Chivilcoy, donde jugábamos contra las categorías inferiores de los equipos de Buenos Aires. Fue así como me llamaron de Sarmiento, por suerte quedé y me trataron muy bien por suerte. Teté Quiroz me subió a Primera, pero no alcancé a debutar. Me tocó recién con Iván Delfino en Sarmiento y tuvimos buenos momentos. Luego nos toca ascender con Mario Sciacqua".