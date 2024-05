Christian Bernardi comienza a pedir pista en Colón

Christian Bernardi tuvo un ingreso en gran nivel en Colón en el duro partido ante Chaco For Ever. ¿Le dará la chance de ser titular Iván Delfino?

Colón tuvo un partido para le olvido ante Chaco For Ever, que le vino a plantear un partido durísimo en el mismísimo Brigadier López, donde lo pudo resolver en el final tras una infantil mano y la magistral definición de Javier Toledo. En un partido muy chato uno de los pocos jugadores que se destacó fue Christian Bernardi.

El partido ante Los Andes será recordado por siempre por Christian Bernardi, quien volvió a ser titular en Colón luego de casi un año y medio. En ese trajín se le cayeron las chances de pasar a Fortaleza de Brasil y Vélez, por sus problemas cardíacos post Covid, y en enero de este año acordó condiciones para volver a jugar en el Sabalero, el Torneo de la Primera Nacional.

Bernardi le cambió la cara a Colón

Bernardi venía sumando minutos importantes en Colón, aunque demostraba grandes primeros minutos desde sus ingresos, pero de a poco se iba apagando, producto de una condición física que lejos estaba de ser la ideal. Incluso, sufriendo algunos inconvenientes físicos, como los que tuvo tras su estreno ante Defensores Unidos de Zárate.

Este domingo, en tanto, cuando a Colón nada le salía en el primer tiempo, Iván Delfino lo mandó a hacer la entrada en calor, en una clara muestra de todo lo que reconoce que la jerarquía de Bernardi le puede dar al equipo, en momentos donde todo es confusión, como ocurrió ante Chaco For Ever.

En el entretiempo, Delfino lo mandó a la cancha por un muy apagado Braian Guille, quien luego de haber tocado su techo futbolístico en la victoria ante Brown de Adrogué, comenzó a perder injerencia futbolística, hasta el hecho de haberse escuchado reproches de parte de los hinchas en el primer tiempo ante Chaco For Ever.

A Bernardi le tocó ingresar en un momento muy hostil, donde Chaco For Ever se sentía totalmente cómodo con la propuesta que vino a hacer a Santa Fe, ya que contuvo a Colón, no lo dejó progresar y llegar con demasiado peligro a su arco. En ese contexto, al cordobés le alcanzó con un tiempo para ser el jugador más determinante del equipo.

Bernardi, ¿se gana un lugar en Colón?

Los hechos demostraron que a Bernardi le costó mucho sostener su nivel en los partidos, donde tuvo ingresos muy interesantes, pero lo físico le jugó una mala pasada.

Sin embargo, en los últimos partidos sus rendimientos fueron más sostenidos, con más incidencia también desde lo futbolístico. El partido ante Los Andes demostró que no está para los 90 minutos, pero que puede arrancar tranquilamente como titular, cuestión que seguramente Delfino comenzará a analizar de cara a otro partido determinante como el que se le viene ante San Telmo.

El partido ante Chaco For Ever no dejó para nada satisfecho a Delfino con la fórmula de juego empleado, algo que quedó de manifiesto en el entretiempo, con el ingreso de Bernardi por Guille, y los retoques que le fue realizando al equipo. No sería descabellado que ese primer cambio sea el que termine implementando, en post de que Colón se reencuentre con su mejor versión en un duelo clave ante San Telmo como visitante.