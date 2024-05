Prediger: "Uno ve a Colón y quiere que todo sea más sencillo"

El Perro Sebastián Prediger valoró el compromiso de Colón para sacar adelante un partido chivo contra Chaco For Ever. "Todos aportamos para el equipo", agregó

Por eso una vez consumado el costoso triunfo ante Chaco For Ever dijo que "ellos tienen mérito porque juegan bien, no hay que tener vergüenza en reconocerlo como cuando hablan bien de nosotros. Nadie pensaba que tendría los puntos que tenemos, es un grande para la categoría y es importante estar arriba".