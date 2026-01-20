Uno Santa Fe | Colón | Colón

El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

Colón se presentará este martes desde las 20 ante Miramar Misiones, en Paysandú, en su primer amistoso del año, por la Serie Río de la Plata.

Ovación

Por Ovación

20 de enero 2026 · 07:58hs
El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón comenzará a escribir un nuevo capítulo. Este martes, desde las 20, el equipo rojinegro afrontará su primer amistoso de pretemporada en el marco de la Serie Río de la Plata, cuando se mida ante Miramar Misiones en el estadio Parque Artigas de Paysandú. El encuentro podrá verse en vivo por el Plan Premium de Disney+ y marcará el puntapié inicial de un proceso cargado de expectativas.

Un nuevo comienzo tras un año para el olvido para Colón

El Sabalero llega a Uruguay con la necesidad de dar vuelta la página luego de una de las temporadas más flojas de su historia reciente en la Primera Nacional. Con ánimos renovados, nuevo cuerpo técnico y una fuerte apuesta en el mercado de pases, Colón buscará empezar a construir una identidad que le permita ser protagonista en 2026.

LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

Para este primer ensayo, Ezequiel Medrán contará con los 14 refuerzos que llegaron en este mercado, dentro de una delegación de 26 futbolistas que viajaron a Paysandú. El equipo que parará el entrenador será muy similar al que dispuso en la práctica futbolística a puertas abiertas, aunque mantiene dos dudas.

Lago Thaller.jpg
Ignacio Lago ser&aacute; uno de los estandartes futbol&iacute;sticos del Col&oacute;n de Ezequiel Medr&aacute;n.

Ignacio Lago será uno de los estandartes futbolísticos del Colón de Ezequiel Medrán.

La probable formación sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Nicolás Thaller y Facundo Castet o Leandro Allende; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Matías Godoy y Alan Bonansea o Facundo Castro. La idea será repartir cargas, observar rendimientos y comenzar a ensamblar piezas.

El rival y el contexto del debut

Enfrente estará Miramar Misiones, equipo de la Segunda División de Uruguay, que viene de un duro 2025 tras descender de Primera y que buscará cambiar la pisada en esta nueva temporada. El Cebrita cuenta con futbolistas de experiencia como Denis Olivera, Anthony Sosa y Facundo Silvera, en un duelo que servirá como primera medida para ambos.

Agenda sabalera en Uruguay

Este amistoso será apenas el comienzo. Tres días más tarde, el 23 de enero, Colón volverá a presentarse en el mismo escenario y también en horario nocturno, cuando enfrente a Paysandú, continuando con su preparación en suelo uruguayo.

LEER MÁS: La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Para Colón, el reloj ya empezó a correr. El objetivo es claro: dejar atrás los fantasmas del pasado y empezar a construir, desde ahora, un año de despegue.

Colón Paysandú Miramar
Noticias relacionadas
elpulga.ok  

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

colon no pudo en casa y profundizo su mal momento ante rivadavia basquet

Colón no pudo en casa y profundizó su mal momento ante Rivadavia Básquet

colon se mueve en el mercado: ¿podrian darse mas salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

colon, sin raices en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

Colón, sin raíces en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

Lo último

Martes de buen tiempo en la ciudad de Santa Fe, con el calor dando un respiro

Martes de buen tiempo en la ciudad de Santa Fe, con el calor dando un respiro

El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

Se confirmó el primer ranking FIFA del 2026: qué puesto ocupa Argentina

Se confirmó el primer ranking FIFA del 2026: qué puesto ocupa Argentina

Último Momento
Martes de buen tiempo en la ciudad de Santa Fe, con el calor dando un respiro

Martes de buen tiempo en la ciudad de Santa Fe, con el calor dando un respiro

El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

Se confirmó el primer ranking FIFA del 2026: qué puesto ocupa Argentina

Se confirmó el primer ranking FIFA del 2026: qué puesto ocupa Argentina

La Unión y Atenas marcaron el pulso de la jornada con triunfos contundentes

La Unión y Atenas marcaron el pulso de la jornada con triunfos contundentes

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y bajó a San Lorenzo en un cierre para el infarto

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y bajó a San Lorenzo en un cierre para el infarto

Ovación
Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"