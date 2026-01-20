El nuevo Colón de Medrán se pone a prueba ante Miramar Misiones

Colón se presentará este martes desde las 20 ante Miramar Misiones, en Paysandú, en su primer amistoso del año, por la Serie Río de la Plata.

Colón comenzará a escribir un nuevo capítulo. Este martes, desde las 20, el equipo rojinegro afrontará su primer amistoso de pretemporada en el marco de la Serie Río de la Plata, cuando se mida ante Miramar Misiones en el estadio Parque Artigas de Paysandú. El encuentro podrá verse en vivo por el Plan Premium de Disney+ y marcará el puntapié inicial de un proceso cargado de expectativas.

El Sabalero llega a Uruguay con la necesidad de dar vuelta la página luego de una de las temporadas más flojas de su historia reciente en la Primera Nacional. Con ánimos renovados, nuevo cuerpo técnico y una fuerte apuesta en el mercado de pases, Colón buscará empezar a construir una identidad que le permita ser protagonista en 2026.

Para este primer ensayo, Ezequiel Medrán contará con los 14 refuerzos que llegaron en este mercado, dentro de una delegación de 26 futbolistas que viajaron a Paysandú. El equipo que parará el entrenador será muy similar al que dispuso en la práctica futbolística a puertas abiertas, aunque mantiene dos dudas.

Lago Thaller.jpg Ignacio Lago será uno de los estandartes futbolísticos del Colón de Ezequiel Medrán. Prensa Colón

La probable formación sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Nicolás Thaller y Facundo Castet o Leandro Allende; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Matías Godoy y Alan Bonansea o Facundo Castro. La idea será repartir cargas, observar rendimientos y comenzar a ensamblar piezas.

El rival y el contexto del debut

Enfrente estará Miramar Misiones, equipo de la Segunda División de Uruguay, que viene de un duro 2025 tras descender de Primera y que buscará cambiar la pisada en esta nueva temporada. El Cebrita cuenta con futbolistas de experiencia como Denis Olivera, Anthony Sosa y Facundo Silvera, en un duelo que servirá como primera medida para ambos.

Agenda sabalera en Uruguay

Este amistoso será apenas el comienzo. Tres días más tarde, el 23 de enero, Colón volverá a presentarse en el mismo escenario y también en horario nocturno, cuando enfrente a Paysandú, continuando con su preparación en suelo uruguayo.

Para Colón, el reloj ya empezó a correr. El objetivo es claro: dejar atrás los fantasmas del pasado y empezar a construir, desde ahora, un año de despegue.