Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Ezequiel Medrán llevó a 26 jugadores a Paysandú, pero en Santa Fe quedaron varios que venían trabajando en Colón desde que terminó el torneo 2025.

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 12:49hs
Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya tiene definido el grupo con el que encarará la primera parte fuerte de la pretemporada, que incluirá una gira por Paysandú y la disputa de dos amistosos internacionales, claves en la puesta a punto antes del inicio de la Primera Nacional. En ese contexto, Ezequiel Medrán tomó decisiones claras, que no solo marcan quiénes serán evaluados, sino también quiénes quedaron relegados en la nueva etapa del club.

LEER MÁS: Colón, con un acuerdo total para sumar a Federico Rasmussen

El Sabalero debutará en Uruguay el 20 de enero, cuando enfrente a Miramar Misiones, desde las 20, en el estadio Parque Artigas. El segundo ensayo será el 23 de enero, ante Paysandú, en el mismo escenario y horario nocturno.

Los juveniles que no viajaron en Colón

Dentro de la nómina definitiva para la gira, cuatro futbolistas quedaron al margen de la pretemporada en Paysandú: Lucas Cuffia (arquero), Lautaro Gaitán (volante), Iván Ojeda (delantero) y Matías Córdoba (delantero).

Lautaro Gaitán
Lautaro Gait&aacute;n qued&oacute; llamativamente afuera de la lista de viajeros de Col&oacute;n a Paysand&uacute;.

Lautaro Gaitán quedó llamativamente afuera de la lista de viajeros de Colón a Paysandú.

Se trata de juveniles que venían trabajando con Medrán desde el cierre del campeonato pasado, por lo que su exclusión no pasa inadvertida. La decisión expone con claridad el profundo proceso de refundación del plantel que atraviesa Colón y el escaso margen que, al menos en esta etapa, tendrán varios jugadores surgidos de las divisiones inferiores.

Incluso, tal como informó UNO Santa Fe, ninguno de los futbolistas formados en el club está hoy proyectado como titular, un dato que refuerza el cambio de paradigma en el armado del equipo.

Refuerzos y una base renovada en Colón

La lista de futbolistas que sí formarán parte de la gira incluye a todos los refuerzos incorporados en el actual mercado de pases, lo que subraya la intención del cuerpo técnico de evaluarlos desde el primer momento en competencia. Las caras nuevas son: Matías Budiño, Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Mauro Peinipil, Pier Barrios, Leandro Allende, Ignacio Antonio, Matías Godoy, Julián Marcioni, Matías Muñoz, Federico Lértora, Darío Sarmiento, Lucas Cano y Alan Bonansea.

Con esta base, Medrán comienza a darle forma a un equipo que prioriza experiencia, rodaje y competencia interna, en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Los pibes que siguen en carrera

Más allá del fuerte recambio, algunos jugadores surgidos de la cantera sí lograron sostener su lugar dentro del grupo que viaja a Uruguay. Entre ellos aparecen Tomás Paredes, Lucas Picech, Zahir Ibarra, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Bautista Maillier y Nahuel Curcio, este último de regreso al club tras sus préstamos en las últimas temporadas.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez, y un adiós a Colón que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia

Su presencia indica que, aunque el protagonismo juvenil será acotado, Colón no cierra del todo la puerta a sus inferiores, pero sí redefine los tiempos y los roles.

Las ausencias, los nombres que viajan y la fuerte presencia de refuerzos dejan un mensaje inequívoco: Colón está iniciando una nueva etapa, con un plantel profundamente reconfigurado y con decisiones firmes desde el arranque. La gira a Paysandú no solo servirá para sumar minutos, sino también para terminar de ordenar jerarquías en un equipo que busca volver a ser protagonista.

Colón Santa Fe Paysandú
Noticias relacionadas
colon no pudo en casa y profundizo su mal momento ante rivadavia basquet

Colón no pudo en casa y profundizó su mal momento ante Rivadavia Básquet

colon se mueve en el mercado: ¿podrian darse mas salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

colon, sin raices en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

Colón, sin raíces en el once ideal: un proyecto fuerte, pero desconectado de su cantera

que sera del futuro del pulga rodriguez tras su salida de colon

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Lo último

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Último Momento
Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Ovación
Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"