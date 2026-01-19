Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Ezequiel Medrán llevó a 26 jugadores a Paysandú, pero en Santa Fe quedaron varios que venían trabajando en Colón desde que terminó el torneo 2025.

Colón ya tiene definido el grupo con el que encarará la primera parte fuerte de la pretemporada, que incluirá una gira por Paysandú y la disputa de dos amistosos internacionales, claves en la puesta a punto antes del inicio de la Primera Nacional. En ese contexto, Ezequiel Medrán tomó decisiones claras, que no solo marcan quiénes serán evaluados, sino también quiénes quedaron relegados en la nueva etapa del club.

El Sabalero debutará en Uruguay el 20 de enero, cuando enfrente a Miramar Misiones, desde las 20, en el estadio Parque Artigas. El segundo ensayo será el 23 de enero, ante Paysandú, en el mismo escenario y horario nocturno.

Los juveniles que no viajaron en Colón

Dentro de la nómina definitiva para la gira, cuatro futbolistas quedaron al margen de la pretemporada en Paysandú: Lucas Cuffia (arquero), Lautaro Gaitán (volante), Iván Ojeda (delantero) y Matías Córdoba (delantero).

Lautaro Gaitán Lautaro Gaitán quedó llamativamente afuera de la lista de viajeros de Colón a Paysandú.

Se trata de juveniles que venían trabajando con Medrán desde el cierre del campeonato pasado, por lo que su exclusión no pasa inadvertida. La decisión expone con claridad el profundo proceso de refundación del plantel que atraviesa Colón y el escaso margen que, al menos en esta etapa, tendrán varios jugadores surgidos de las divisiones inferiores.

Incluso, tal como informó UNO Santa Fe, ninguno de los futbolistas formados en el club está hoy proyectado como titular, un dato que refuerza el cambio de paradigma en el armado del equipo.

Refuerzos y una base renovada en Colón

La lista de futbolistas que sí formarán parte de la gira incluye a todos los refuerzos incorporados en el actual mercado de pases, lo que subraya la intención del cuerpo técnico de evaluarlos desde el primer momento en competencia. Las caras nuevas son: Matías Budiño, Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Mauro Peinipil, Pier Barrios, Leandro Allende, Ignacio Antonio, Matías Godoy, Julián Marcioni, Matías Muñoz, Federico Lértora, Darío Sarmiento, Lucas Cano y Alan Bonansea.

Con esta base, Medrán comienza a darle forma a un equipo que prioriza experiencia, rodaje y competencia interna, en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Los pibes que siguen en carrera

Más allá del fuerte recambio, algunos jugadores surgidos de la cantera sí lograron sostener su lugar dentro del grupo que viaja a Uruguay. Entre ellos aparecen Tomás Paredes, Lucas Picech, Zahir Ibarra, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Bautista Maillier y Nahuel Curcio, este último de regreso al club tras sus préstamos en las últimas temporadas.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez, y un adiós a Colón que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia

Su presencia indica que, aunque el protagonismo juvenil será acotado, Colón no cierra del todo la puerta a sus inferiores, pero sí redefine los tiempos y los roles.

Las ausencias, los nombres que viajan y la fuerte presencia de refuerzos dejan un mensaje inequívoco: Colón está iniciando una nueva etapa, con un plantel profundamente reconfigurado y con decisiones firmes desde el arranque. La gira a Paysandú no solo servirá para sumar minutos, sino también para terminar de ordenar jerarquías en un equipo que busca volver a ser protagonista.