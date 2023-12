San Juan: "El Pulga está identificado con la 10 de Colón"

Roberto San Juan, representante de Pulga Rodríguez, reconoció que por ahora no hubo un llamado de Colón pero el jugador está dispuesto a un nuevo retorno

Muchas situaciones pensando en el futuro de Colón, con la presidencia de Víctor Godano, se pueden cristalizar pero por ahora no serán oficiales. Y es que José Vignatti tiene tiempo hasta el 28 de diciembre para entregar el mando y pareciera no tener apuro en hacerlo.

Y uno de los apellidos con pasado reciente y amor de los hinchas es el de Luis Rodríguez. Roberto Sanjuan, representante del jugador charló con radio Sol Play 91.5 para expresar cómo es la situación del tucumano.

"Soy muy respetuoso de los proyectos, de los técnicos, lo que representa Pulga para Colón y el fútbol argentino es trascendente, hay técnicos que tienen sistemas donde no va, hay que respetarlo", apuntó.

Para después, expresar: "En Santiago le pasó con Madelón, hay técnicos que priorizan otras cosas, Pulga, define, desarrolla, tiene ese criterio, se encontró con jugadores de otras características y eso es respetable".

Roberto San Juan.jpeg Roberto San Juan dijo que tiene una muy buena relación con la dirigencia de Colón que encabeza Godano.

San Juan admitió que "si sumamos los minutos que estuvo en cancha fue decisivo, por los puntos que sacó el equipo durante la era Madelón. El Pulga está identificado con la 10 de Colón, le dio prestigio cada vez que se la puso".

El representante del tucumano no dudó en decir que "si me preguntan a mí, lo que transmite y significa para Colón es importantísimo, es un proyecto nuevo que empieza en el club, con dirigencia y cuerpo técnico que hay que apoyar, no tiene que pasar más de un año en el ascenso. Hay que encolumnarse detrás de esta etapa, que sea todo uno solo. Gracias a Dios se fue una dirigencia paupérrima".

Y luego, disparó: "Pulga se fue sin querer irse de Colón, Santa Fe era su casa, su familia era feliz en Santa Fe, iba a terminar su carrera, pasó lo que pasó, fue claro, un caso de fuerza mayor. Empezó a extrañar a Colón, se desarmó todo lo bueno que tenía, desde cuerpo técnico hasta jugadores, el Pulga fue víctima de la mala praxis que tuvo Colón".

En otro tramo de la charla soslayó que "el día que estaba Colón complicado que después pierde Gimnasia con Banfield, el equipo perdía con Vélez, me dijo vuelvo para ascender. Después estuvo el desempate, fue una reacción instantánea que tuvo. Es una parte importante que tuvo en Santa Fe".

En la parte final, subrayó: "Hablé con gente vinculada a Central Córdoba, no sabían si se quedaba o no el técnico, tengo propuestas, si aparecen Colón o Atlético Tucumán serán favoritos en esta historia. Es un jugador que iría a poner el hombro porque así lo amerita la situación. Somos respetuosos de todos. Si mañana alguien se acerca a hablar conmigo, tengo muy buena relación con la gente que estará en el gobierno, solo tienen que llamarme".