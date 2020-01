Colón busca otro central y apunta a Paolo Goltz

La decisión de Guillermo Ortiz de emigrar, obliga a Diego Osella a buscar un marcador central más, pese a haber sumado al uruguayo Rafael García. Si bien la idea era la de incorporar nada más que un zaguero, el contexto se modificó y ahora la búsqueda está dada en reforzar ese sector de la cancha.

Y en ese sentido, el jugador que le interesa al técnico sabalero es Paolo Goltz quien aún tiene seis meses más de contrato con Boca, pero que ya habló con Miguel Russo y los dirigentes para poder rescindir su vínculo.

Goltz de 34 años sabe que no tendrá continuidad en este semestre, que no es prioridad y por eso quiere jugar. El que avanzó de manera firme para sumarlo fue Gimnasia de La Plata, pero aún no hay acuerdo entre los clubes.

Diego Maradona lo pidió y al defensor le interesa ponerse la camiseta del Lobo, pero sabe también del interés de Colón y de Lanús, club en el que jugó cuatro años y fue campeón, aunque en el caso del Granate está próximo a incorporar a Guillermo Burdisso.

Incluso se dice que el propio Osella hace algunos días se comunicó con Goltz para expresarle su interés y saber si estaría dispuesto a ponerse la camiseta rojinegra y que la respuesta habría sido afirmativa.

De todos modos habrá que aguardar, porque Gimnasia pisó el acelerador para quedarse con el defensor, aunque en Colón interesa y no se baja de la pelea. Ahora dependerá de la postura del jugador.