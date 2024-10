Colón buscará alcanzar dos estadísticas lograda en la primera rueda

Colón enfrentará este sábado a Chaco For Ever, buscando alcanzar dos marcas que solo obtuvo en una ocasión y fue en la primera rueda

Colón buscará alcanzar un par de marcas que no obtiene desde la primera rueda.

Colón está a tres puntos del único líder de la Zona B que es Nueva Chicago . Por ello, el único resultado que le sirve al Sabalero ante Chaco For Ever es la victoria.

El elenco conducido por Diego Osella no se puede dar el lujo de dejar puntos en el camino. Y por eso buscará ganar y alcanzar dos marcas que no obtiene desde la primera ronda.

Así será el operativo de seguridad para Chaco For Ever y Colón

Y es que el Sabalero intentará obtener su segunda victoria consecutiva en condición de visitante, ya que viene de ganarle a Almagro por 2-0.

La última vez que ganó dos partidos al hilo como visitante fue en la primera rueda cuando en la 11ª fecha superó a Deportivo Morón por 2-0 y en la 13ª goleó a Brown de Adrogué por 4-0.

Pero a su vez, si le gana a Chaco For Ever cosechará la tercera victoria consecutiva. Una marca que no obtiene desde la primera rueda.

En aquella oportunidad, los tres triunfos consecutivos se dieron en la 3ª fecha cuando venció a Almirante Brown 2-1 como local en la 4ª cuando goleó a Patronato 4-0 en el Brigadier López y en la 5ª cuando superó en condición de visitante a Estudiantes de Río Cuarto 2-1.

En un momento determinante de la competencia, el elenco rojinegro buscará alcanzar los registros mencionados y volver a ser el equipo confiable de la primera rueda.