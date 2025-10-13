Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón reanudó los entrenamientos con un plantel segmentado al mando de Medrán

El plantel de Colón retomó las prácticas en el predio 4 de Junio al mano de Ezequiel Medrán ya sin actividad oficial y con detalles a tener en cuenta

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 19:19hs
Colón reanudó los entrenamientos con un plantel segmentado al mando de Medrán

Prensa Colón

Sin competencia oficial hasta febrero de 2026, Colón volvió este lunes por la tarde a los entrenamientos en el predio 4 de Junio con la conducción de Ezequiel Medrán. Fue el primer paso de una etapa particular, marcada por la reorganización del plantel mientras el club atraviesa semanas de transición deportiva y política.

La práctica tuvo una característica distintiva: el plantel fue dividido en tres grupos, de acuerdo con la situación contractual y deportiva de cada jugador.

Un plan especial en Colón

Por un lado, se encuentran los juveniles que formaron parte del plantel profesional en el tramo final del campeonato y que ahora alternan con la reserva para mantener ritmo de competencia. El objetivo es que sigan sumando minutos y continúen su proceso de desarrollo.

Zahir Ibarra

El segundo grupo está integrado por los futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre. En estos casos, los trabajos serán de baja intensidad, ya que la mayoría no continuará en el club en 2026. La idea es evitar lesiones y permitir una transición ordenada de cara al cierre del vínculo.

Finalmente, el tercer grupo lo conforman los jugadores con contrato vigente hasta 2026, quienes trabajan con vistas al nuevo proyecto deportivo que se pondrá en marcha una vez que se definan las elecciones del 30 de noviembre. Allí se concentra el foco a futuro, aunque todavía sin certezas sobre la continuidad del cuerpo técnico ni del plan que se implementará.

De esta manera, Colón transita una etapa de mantenimiento, donde cada decisión parece pensada para sostener el orden interno y preparar el terreno para lo que vendrá. Con la temporada ya cerrada y un nuevo proceso por comenzar, el trabajo en el predio 4 de Junio se enfoca más en el futuro que en el presente.

Colón Ezequiel Medrán predio 4 de Junio
