Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón desvinculó a Marcos Díaz, Federico Jourdan y Facundo Sánchez a días de las elecciones

Colón, sin competencia y con sueldos atrasados, cortó relación con Marcos Díaz, Federico Jourdan y Facundo Sánchez. Se suman a una lista creciente.

Ovación

Por Ovación

26 de noviembre 2025 · 09:06hs
Colón desvinculó a Marcos Díaz

Colón desvinculó a Marcos Díaz, Jourdan y Sánchez.

Colón vive una semana caliente: sin competencia vigente, con tres meses de sueldos adeudados y con las elecciones del domingo 30 encima, el club decidió desvincular a tres jugadores este martes 25. Las salidas profundizan la crisis y se suman a una lista que no deja de crecer.

Desvinculaciones y números

La jornada del martes dejó tres nuevas bajas. Marcos Díaz, autor de 17 partidos (1530 minutos) y 14 goles recibidos en 2025, venía apartado del plantel por decisión de Martín Minella. También se fue Federico Jourdan, quien acumuló 68 partidos, 10 goles y 4 asistencias desde su llegada en 2024. La tercera salida fue la de Facundo Sánchez, refuerzo de 2025 que totalizó 18 encuentros sin convertir.

Una lista que no deja de crecer

Las últimas tres bajas no son casos aislados. Colón ya había rescindido los vínculos de Joel Soñora y José Barreto en las semanas previas. Y la situación podría agravarse: Brian Negro y Oscar Garrido también están en la mira y podrían sumarse en las próximas horas a esta cadena de desvinculaciones. El plantel, golpeado en lo deportivo y en lo económico, atraviesa una incertidumbre que se refleja en cada movimiento.

Un contexto institucional que alimenta la tensión

La deuda por tres meses de sueldos, la falta de competencia oficial y la sucesión de salidas tensan el clima interno. Con las elecciones del domingo 30 a la vuelta de la esquina, la discusión deportiva se mezcla con la política: los socios reclaman explicaciones y los candidatos deben responder por el presente inmediato y el futuro del club.

LEER MÁS: Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Lo que se juega Colón

Mientras el plantel se achica y los problemas se multiplican, el club necesita señales claras. La dirigencia deberá estabilizar lo económico, frenar la sangría de rescisiones y ofrecer un horizonte deportivo que convenza a los jugadores y a los socios. Las próximas horas pueden marcar un punto de quiebre.

Colón Marcos Díaz Facundo Sánchez
Noticias relacionadas
colon toma nota: la afa corto el acuerdo con tyc sports para la transmisiones del ascenso

Colón toma nota: la AFA cortó el acuerdo con TyC Sports para la transmisiones del ascenso

magdalena en uno 106.3: el socio nos elegira porque sabe que se precisa un cambio

Magdalena en UNO 106.3: "El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

chupete marini: tengo mucho para darle a colon, estoy preparado

Chupete Marini: "Tengo mucho para darle a Colón, estoy preparado"

el quilla no afloja en lo mas alto del apertura narela gomez

El Quillá no afloja en lo más alto del Apertura Narela Gómez

Lo último

Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Último Momento
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del Dibu Martínez y el Lyon de Tagliafico

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del "Dibu" Martínez y el Lyon de Tagliafico

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Ovación
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Magdalena en UNO 106.3: El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio

Magdalena en UNO 106.3: "El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL