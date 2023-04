El gesto de Zunino cuando un auxiliar de Gorosito le mostró el agarrón a Pierotti

En este caso, no le cobraron un penal por un agarrón a Santiago Pierotti en el primer tiempo. Para muchos, que no se tirara jugó un papel preponderante, pero en lo objetivo, hay una sujeción y, si bien el árbitro Sebastián Zunino no lo vio, tampoco fue llamado por el VAR, que es lo que más llama la atención.

Estuvo comunicándose por unos segundos con sus colaboradores, pero después pitó para que siga el juego. Esto claramente pudo marcar un quiebre y fue el detonante para un nuevo descargo del DT Néstor Gorosito en conferencia. "Que se dejen de joder, no me favorezcas, pero tampoco me liquides. Cobrá lo que corresponde. El VAR qué puede decir, si no te pegó un tiro y te mato no pasa nada. Uno es respetuoso, pero no es boludo. Que se dejen de romper las bolas", confesó.

Luego los jugadores también notaron el constante perjuicio, justo con equipos que deja Barracas Central, en la mira los favorecimientos. Un rumor que copó los vestuarios sabaleros.

Pero se conoció una acción que llamó la atención: ni bien terminado el partido, un auxiliar de Pipo Gorosito se acercó a Zunino y le mostró en un celular la imagen con el agarró. El colegiado lo miró a la pasada prácticamente sin prestarle atención. ¡Mirá!